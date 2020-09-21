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    Мала очолити список іншої партії. Дружина глави МЗС, яка опинилась у «Слузі народу», втрапила у скандал

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    Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії Євгенії Кулеби, - ЗМІ - Мала очолити список іншої партії. Дружина глави МЗС, яка опинилась у «Слузі народу», втрапила у скандал
    Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії Євгенії Кулеби, - ЗМІ

    Євгенія Кулеба обіцяла очолити список Партії Зелених на виборах до Київради

    Партія Зелених України звинуватила дружину міністра закордонних справ Євгенію Кулебу у зриві домовленостей. Про це написала журналістка Марина Бондаренко на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, що Євгенія Кулеба планувала очолити список Партії Зелених України до Київради і навіть підготувала агітаційну компанію - знялась у ролику та для білбордів.

    «Ще наприкінці серпня дружина міністра закордонних справ і громадська діячка Женя Кулеба мала рішучий намір очолити список Партії Зелених України в Київраду. Український інститут майбутнього (Віктор Андрусів) навіть встиг розробити креатив виборчої кампанії кандидатки. Але за один вечір все змінилось: Женя Кулеба таки іде у Київраду, але вже від «Слуг народу», – написала Бондаренко.

    Як повідомлялося 20 вересня, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

    До слова, київський осередок партії «Слуга народу» 20 вересня зібрався на території Університету ім. Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради.

    Йти на вибори мера Києва планували «слуги народу» Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.

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