Ліга чемпіонів у Києві: фотограф втратив свідомість під час гри, відкачували колеги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Медикам довелося пробиратися пішки, щоб не переривати матч

Під час матчу фіналу Ліги чемпіонів в Києві один з фотографів знепритомнів. Про це в своєму Інстаграм повідомив ведучий Дмитро Комаров, який став очевидцем інциденту.

За його словами, до чоловіка не відразу допустили медиків.

«Фінал. За кадром. Стало погано фотографові. Втратив свідомість. Швидку не пустили під'їхати. Відкачували колеги і персонал. Хвилин через 7-8 співробітники «швидкої» добігли пішки через сектор. Фотограф прийшов до тями. Повели теж через сектор. Дай Бог, щоб обійшлося», - написав він.

Нагадаємо, матч «Реал« - «Ліверпуль» пройшов на стадіоні «Олімпійський» увечері 26 травня. Мадридський клуб втретє поспіль виграв кубок Ліги чемпіонів УЄФА. Опубліковано фото і відео церемонії нагородження «Реалу».

У поліції заявили, що матч Ліги чемпіонів УЄФА відбувся без серйозних порушень. Правоохоронці в посиленому режимі працювали для недопущення провокацій.

Зазначається, що після футбольного поєдинку неподалік від стадіону затримали 18 осіб, які провокували бійку із вболівальниками. Їх доставили в управління для встановлення всіх обставин події і надання правової оцінки.