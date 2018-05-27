Фінал Ліги чемпіонів: опубліковано відео церемонії нагородження «Реалу»
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Зідан став першим в історії тренером, якому вдалося виграти три Ліги чемпіонів поспіль
Мадридський «Реал» в третій раз поспіль і в тринадцятий раз в історії став переможцем головного клубного турніру Європи.
У фіналі, який пройшов на НСК «Олімпійський» в Києві, підопічні Зінедіна Зідана обіграли «Ліверпуль» з рахунком 3:1. На гол Каріма Бензема і дубль Гарета Бейла «червоні» відповіли лише влучним ударом Садіо Мане. Бейл, до слова, став першим гравцем в історії, який оформив дубль у фіналі ЛЧ після виходу на заміну.
Відзначимо, що Зідан став першим в історії тренером, якому вдалося виграти три Ліги чемпіонів поспіль. За кількістю перемог в головному клубному турнірі Європи француз наздогнав Карло Анчелотті і Боба Пейслі.
Real Madrid get their hands on the main prize for a third consecutive season #UCLfinal pic.twitter.com/sfqYuCUaBJ— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 26 травня 2018 р.
А Кріштіану Роналду виграв Лігу чемпіонів в п'ятий раз в кар'єрі. Це рекорд для гравців в сучасній історії турніру.
Нагадаємо, що після футбольного поєдинку неподалік від стадіону затримали 18 осіб, які провокували бійку із вболівальниками. Їх доставили в управління для встановлення всіх обставин події і надання правової оцінки.