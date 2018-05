Фінал Ліги чемпіонів: опубліковано відео церемонії нагородження «Реалу»

Зідан став першим в історії тренером, якому вдалося виграти три Ліги чемпіонів поспіль

Мадридський «Реал» в третій раз поспіль і в тринадцятий раз в історії став переможцем головного клубного турніру Європи.

У фіналі, який пройшов на НСК «Олімпійський» в Києві, підопічні Зінедіна Зідана обіграли «Ліверпуль» з рахунком 3:1. На гол Каріма Бензема і дубль Гарета Бейла «червоні» відповіли лише влучним ударом Садіо Мане. Бейл, до слова, став першим гравцем в історії, який оформив дубль у фіналі ЛЧ після виходу на заміну.

Відзначимо, що Зідан став першим в історії тренером, якому вдалося виграти три Ліги чемпіонів поспіль. За кількістю перемог в головному клубному турнірі Європи француз наздогнав Карло Анчелотті і Боба Пейслі.

