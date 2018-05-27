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    У Нацполіції відчитались: матч Ліги чемпіонів УЄФА відбувся без серйозних порушень

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    У Нацполіції відчитались: матч Ліги чемпіонів УЄФА відбувся без серйозних порушень

    Правоохоронці в посиленому режимі працювали для недопущення провокацій

    Матч Ліги чемпіонів УЄФА відбувся без серйозних порушень. Правоохоронці в посиленому режимі працювали для недопущення провокацій.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Зазначається, що після футбольного поєдинку неподалік від стадіону затримали 18 осіб, які провокували бійку із вболівальниками. Їх доставили в управління для встановлення всіх обставин події і надання правової оцінки.

    «На футбольному матчі були присутні близько 50 тисяч громадян. Усе пройшло досить спокійно. Було дві сутички між вболівальниками. Стюарди, а потім поліцейські вивели правопорушників, з якими поспілкувалися за межами стадіону. По закінченню матчу кілька молодиків намагалися вчинити бійку, однак правоохоронці затримали 18 осіб та доставили в районне управління поліції. У подальшому їх діям буде надана правова оцінка», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

    Водночас керівник столичних поліцейських зауважив, що станом на 00:35 відбулася повна евакуація відвідувачів з НСК «Олімпійський», а частина вболівальників, а це приблизно до 5 тисяч фанів «Ліверпуля» із парку Шевченка вже відбула до аеропорту «Бориспіль». Ситуація на основних спортивних локаціях контрольована.

    «Наряди продовжують у посиленому режимі охороняти правопорядок, аби попередити конфліктні ситуації і провокації. Якщо будуть сутички – будемо їх припиняти», - акцентував Андрій Крищенко.

    Нагадаємо: охорону громадського порядку під час матчів у Києві забезпечували майже 10000 правоохоронців.

    Зазначимо, що 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський» відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому головний єврокубковий трофей виграв іспанський «Реал» (Мадрид).

    Національна поліція України УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати Андрій Крищенко Ліга чемпіонів
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