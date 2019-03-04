Лієв звільнився з посади виконавчого директора НСТУ



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5 липня 2017 року Олександр Лієв обійняв посаду виконавчого директора Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

За словами Лієва, компанія наразі готова до наступних кроків розвитку

Виконавчий директор Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Олександр Лієв звільнився.

Про це він сказав 4 березня на спільній зустрічі з колективом керівників телерадіокомпанії, йдеться на сайті «UA: Суспільне мовлення».

«Я звільняюся з посади виконавчого директора Національної суспільної телерадіокомпанії України»,– сказав він.

Пан Лієв пояснив, що це пов’язано з новою структурою управління.

«Планово розпочинається наступний етап реформи, для цього в компанії вже затверджена нова структура управління, яка не передбачає посади виконавчого директора. Власне цим і пояснюється моє звільнення»,– додав Олександр Лієв.

Він розповів, чим займався 5 років, які пропрацював у НСТУ: «П’ять років тому, у квітні 2014 року, на запрошення Зураба Аласанії я долучився до створення Суспільного мовлення тоді ще в ролі першого заступника гендиректора Національної телекомпанії України. Складний, масштабний, актуальний та цікавий кейс. Останні півтора року я відповідав за важливий етап реформи — нам треба було об’єднати 31 державну телерадіокомпанію в єдину Суспільну, провести оптимізацію структури та видатків на її утримання. Роль виконавчого директора була потрібна для координації цих масштабних змін. Цей етап завершено»

За його словами, компанія готова до наступних кроків розвитку: ухвалити річний план, фінансування цього року з державного бюджету на чверть більше, ніж минулого, очікується зростання комерційних надходжень, а витрати на утримання значно скоротилися — усе це є запорукою результативного 2019 року.