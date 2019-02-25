Аласанія подає до суду на НСТУ та членів наглядової ради



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Зураб Аласанія проситиме суд визнати незаконним та скасувати кілька рішень наглядової ради НСТУ

Сьогодні позов буде подано до суду, - юрист

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія подає позов щодо скасування рішень наглядової ради НСТУ та її посадових осіб про дострокове припинення його трудового контракту. Позовну заяву оприлюднив у Facebook юрист Андрій Гук.

«Сьогодні позов буде подано до суду», - написав Гук. В оприлюдненому ним документі зазначається, що Аласанія вважає рішення наглядової ради про дострокове припинення трудового контракту та наступні пов’язані рішення незаконними та звертається до суду з метою захисту своїх трудових прав.

Зокрема, він проситиме суд визнати незаконним та скасувати кілька рішень наглядової ради НСТУ від 31 січня 2019 року: про внесення до порядку денного засідання питання про дострокове припинення контракту та його розгляд в закритому режимі; про голосування за проект рішення питання про дострокове припинення контракту шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів; про припинення контракту достроково на підставі п. 7.4.2.1 контракту; про призначення виконувачем обов’язків голови правління Миколи Чернотицького.

Крім того, Аласанія проситиме суд визнати незаконним і скасувати рішення наглядової ради від 12 лютого 2019 року про встановлення дати припинення контракту 6 травня 2019 року.

Він також проситиме суд визнати незаконним і скасувати рішення голови наглядової ради Тетяни Лебедєвої про закінчення терміну повноважень голови правління та рішення в.о. голови наглядової ради Світлани Остапи про закінчення терміну повноважень голови правління 6 травня 2019 року.

Аласанія проситиме суд розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи.

Відповідачами у позові є ПАТ «НСТУ», члени наглядової ради Тетяна Лебедєва (екс-голова) та Світлана Остапа (екс-виконувачка обов’язків голови), а третіми особами – члени наглядової ради Олексій Панич, В’ячеслав Козак і Вадим Міський (екс-секретар).

Як відомо, 31 січня 2018 року наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією. При цьому було запропоновано, що т.в.о. голови правління НСТУ має стати член правління НСТУ Микола Чернотицький.

12 лютого наглядова рада НСТУ прийняла рішення, яким встановила дату розірвання контракту 6 травня 2019 року, тобто після президентських виборів.

Аласанія керував Національною телекомпанією з 2014 р. до листопада 2016 року. У 2017 році наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії за результатами відкритого конкурсу обрала його головою правління Суспільного мовлення. Він мав працювати на посаді чотири роки.