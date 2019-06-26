Колишній лікар поліклініки МВС отримав п’ять років в’язниці за хабар 23,5 тис. грн



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Ілюстративне фото

Обвинувачений обіцяв учаснику АТО вирішити питання з продовження групи інвалідності

Вінницький міський суд визнав винним колишнього лікаря-хірурга територіального медичного об`єднання МВС України у Вінницькій області Андрію Кивиригу за ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 369, ч.1ст. 190 КК України («Неправомірна вигода» і («Шахрайство») і призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 14 червня.

За даними досудового розслідування, 31 травня 2016 року обвинувачений, перебуваючи у власному службовому кабінеті, повідомив учаснику АТО про необхідність надати неправомірну вигоду голові обласної медико-соціальної експертної комісії на суму $900 доларів за прийняття вказаною комісією рішення про надання йому III групи інвалідності терміном на три роки. Лікар Кивирига заявив потерпілому, що його «послуга» коштуватиме додатково 1 тис. грн.

Пізніше обвинувачений лікар отримав двома траншами загальну суму 23,5 тис. грн.

У суді лікар-хірург Кивирига визнав себе винним лише за статтею «шахрайство» (ч.1ст. 190 КК України). Пояснив, що працював в поліклініці МВС хірургом, де вів щоденний прийом хворих. До його функцій входила, зокрема, підготовка документів на медико-соціальну експертну комісію. З потерпілим учасником АТО був знайомий тільки візуально і виписував направлення на лікарсько-консультативну комісію.

Лікар Андрія Кивирига. Фото з сайту Work.ua

Визнав, що поставив йому вимогу надати $900 доларів, які мали піти начебто на погашення кредитних боргів обвинуваченого. Кивирига заявив, що немає знайомих серед членів медико-соціальної експертної комісії.

Щодо розділення коштів на $900 доларів та 1 тис. грн обвинувачений пояснив, що гроші, які отримав від потерпілого, не мав наміру передавати для медико-соціальної експертної комісії, а брав виключно для своїх потреб. Наразі обвинувачений компенсував потерпілому всю суму, яку взяв у нього.

Голова обласної медико-соціальної експертної комісії у суді повідомила, що учасник АТО звернувся до її комісії для продовження інвалідності. За результатами засідання йому було продовжено ІІІ групу інвалідності на три роки. Після засідання комісії через два-три дні потерпілий прийшов до її кабінету і повідомив, що лікар-хірург Кивирига бере багато грошей за сприяння у «вирішенні питання». При цьому голові комісії здалося, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп`яніння, тому вона не стала з ним продовжувати розмову.

Суд з’ясував, зіславшись на матеріалами негласно слідчих розшукових дій, що саме лікар Андрій Кивирига підтвердив потерпілому необхідність надання неправомірної вигоди за продовження строку інвалідності на три роки. Також в судовому засіданні було встановлено, що обвинувачений фактично приступив до виконання злочину, визначаючи розмір неправомірної вигоди та порядок її передачі.

Водночас захисник обвинуваченого заявив про застосування закону про амністію до його клієнта (за ч.1ст. 190 КК України) з подальшим звільненням від відбування покарання. При цьому суд заявив, що особи, визнані винними у вчиненні корупційних злочинів, не можуть бути звільнені від відбування покарання. Тому закон про амністію не підлягає застосуванню до лікаря Кивириги.

Таким чином, суд визнав винним обвинуваченого Андрію Кивиригу за ч.1 ст. 190 КК України і призначив покарання у вигляді двох років обмеження волі, за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України - покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.ст. 70,72 КК України обвинуваченому призначено остаточне покарання за сукупністю злочинів у вигляді п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду протягом 30 діб з моменту його проголошення.

На сайті Work.ua Андрій Кивирига у січні 2018 року розмістив резюме з пошуку роботи регіональним менеджером. Він зазначив, що є лікарем-хірургом вищої категорії. Протягом 1998-2007 років працював торговельним представником та менеджером медичних та кондитерських компаній. З 2007 року до 2016 року працював у поліклініці УМВС у Вінницькій області.

У 2017 році був приватним хірургом у Вінниці.