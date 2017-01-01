Лише 24% каталонців хочуть і далі боротися за незалежність від Іспанії

Явка людей на регіональних виборах у грудні має скласти 80%

Відповідно до опитування, яке провела компанія Metroscopia, лише 24% опитаних каталонців хотіли б продовжувати боротьбу за незалежність. В той же час 71% заявили про те, що хотіли б, щоб політики знайшли взаємно прийнятне рішення, яке б дозволило б Каталонії залишитися в складі Іспанії. Про це пише інформаційне агентство Reuters. Опитало було 1,8



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Явка людей на регіональних виборах у грудні має скласти 80%

Відповідно до опитування, яке провела компанія Metroscopia, лише 24% опитаних каталонців хотіли б продовжувати боротьбу за незалежність. В той же час 71% заявили про те, що хотіли б, щоб політики знайшли взаємно прийнятне рішення, яке б дозволило б Каталонії залишитися в складі Іспанії. Про це пише інформаційне агентство Reuters. Опитало було 1,8 тисяч осіб протягом 20-22 листопада.

Партії, які підтримують ідею незалежності регіону, відповідно до даних компанії Metroscopia, мають отримати на позачергових регіональних виборах 46% голосів. Скільки ж мають отримати за прогнозами на основні опитування і партії, які виступають за збереження Каталонії в складі Іспанії. При цьому межа статистичної похибки опитування складає 2,4%. За оцінками явка виборців на виборах в грудні 2017 року до регіональних законодавчих зборів має скласти 80%.

Регіональні вибори в Каталонії мають перетворитися на своєрідний референдум по питанням підтримки незалежності як вважають партії, які відстоюють подібну позицію. В разі їх збереження при владі це буде справжня дилема для Мадриду, який планував проведення позачергових виборів в Каталонії для стабілізації ситуації.