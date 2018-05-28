Листоношу на Волині оштрафували за крадіжку грошей клієнтів пошти

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Жінка через скруту крала гроші, які отримувала за оплату періодики

Суд оштрафував листоношу села П’ятидні Володимир-Волинського району. Жінка через скруту крала гроші, які отримувала за оплату періодики.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області, пише інтернет-видання «Волинь24».



Жінка в період з квітня 2017 по липень 2017 року привласнювала частину грошей, яку відділення отримувало як оплату за періодичні видання, листівки та інші послуги . Загалом вона вкрала 7513 гривень.



У суді обвинувачена повністю визнала свою провину. Жінка розповіла, що, окрім роботи листоноші, вона виконувала обов’язки начальника відділення поштового зв’язку. Крадіжку грошей жінка пояснила тим, що у її сім’ї скрутне матеріальне становище, а гроші вона використовувала на продукти та ліки.

Обвинувачена повністю відшкодувала збитки, суд покарав її штрафом, що становить 850 гривень.