Літак із Москви приземлився в «Борисполі»



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Літак Спеціальної льотного загону РФ Ту-204-300 приземлився в українському аеропорті

До України прибув літак Спеціального льотного загону РФ Ту-204-300 з бортовим номером RSD092. Про це свідчать дані сервісу Flightradars24

За повідомленнями російських і українських ЗМІ, у російському літаку перебувають бранці Кремля. Між тим, ЗМІ повідомляють, що на територію аеропорту «Бориспіль» заїхали автомобілі з російськими дипломатичними номерами.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 7 вересня - імовірна дата початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ. Повідомлялося також, що президент Володимир Зеленський нібито помилував 12 ув’язнених, яких Україна включила до обмінних списків із Росією.

Як повідомлялось, 3 вересня Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, звинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України).

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Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

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