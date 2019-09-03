Російський танкіст, який вбив на Донбасі щонайменше вісім українських солдат, отримав 15 років тюрми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У суді бойовик Руслан Гаджиєв повністю визнав свою вину

У суді бойовик і громадянин Росії Руслан Гаджиєв повністю визнав свою вину

Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, обвинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України),незаконну зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України).

Суд призначив бойовику 15 років в’язниці з конфіскацією майна, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 серпня.

За даними матеріалів справи, обвинувачений потрапив на непідконтрольну територію України після того, як 10 грудня 2014 року був затриманий поліцією у російському Ростові-на-Дону за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння. Після відбуття адміністративного арешту (15 діб) в одному з районних відділків поліції Росії Руслан Гаджиєв отримав пропозицію від тамтешніх поліцейських: аби уникнути кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, він повинен допомогти в обслуговуванні військової техніки, яку відправлено з російського Донецька до м. Красний Луч Луганської області. Вже у грудні 2014 року обвинувачений вступив до лав батальйону «Август», що входив до складу терористичної організації «Луганська народна республіка».

Слідство довело, що протягом грудня 2014 року-січня 2015 року громадянин Росії Гаджиєв, будучи водієм-механіком танку Т-64-Б, атакував позиції підрозділів Збройних сил України поблизу населеного пункту Санжарівка Донецької області. Зокрема, під час боїв під Санжарівкою цей найманець вбив вісім українських солдат. Ще 12 військовослужбовців ЗСУ отримали порання різного ступеню.

Крім цього, Гаджиєв знищив військового майна української армії на загальну суму 2 млн. 622 тис. 735 грн (танк Т-64БВ, два БМП-2, радіостанції Р-159).

Наприкінці січня 2015 року військова контррозвідка СБУ спільно з підрозділами ЗСУ затримали російського танкіста.

У суді бойовик Руслан Гаджиєв повністю визнав свою вину. При обранні міри покарання суд врахував пом`якшувальну обставину у вигляді щирого каяття обвинуваченого.

У суді бойовик Руслан Гаджиєв повністю визнав свою вину

Також суд застосував до засудженого «закон Савченко», згідно з яким йому зараховано у термін відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 25 січня 2015 року до 22 серпня 2019 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

До набрання вироку законної сили росіянин Руслан Гаджиєв перебуватиме під вартою в Бахмутській установі виконання покарань №6 .