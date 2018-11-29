Літак Меркель вимушено приземлився на дорозі на саміт G20



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Ангела Меркель

Літак здійснив посадку через технічні проблеми

Літак, в якому летіла канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміт G20 в Аргентину, був змушений здійснити посадку через технічні проблеми.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, політ тривав лише годину.

Екіпаж урядового лайнера знаходився над Нідерландами, коли прийняв рішення повернутися в Німеччину. Літак приземлився в Кельні, де канцлеру підготують інший лайнер.

Проте в повідомленні не уточнюється, про які саме проблеми йдеться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поточна ситуація в Україні, насамперед в Азовському морі, стане одним з пунктів порядку денного роботи саміту G20, який відбудеться в Аргентині.

Гройсман під час візиту до Німеччини у четвер, 29 листопада, зазначив, що ситуація в Україні буде мати вплив на подальший розвиток всього континенту.