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    Літак з прем'єром Естонії повернувся в Брюссель через технічний збій

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    Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас - Літак з прем'єром Естонії повернувся в Брюссель через технічний збій
    Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас

    Глава уряду Естонії змушений буде пропустити засідання і прес-конференцію

    Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас і супроводжуюча його делегація не змогли долетіти до Таллінна, повертаючись у середу з Брюсселя з позачергової зустрічі глав держав і урядів країн Європейського союзу.

    Їхній літак з технічних причин був змушений перервати політ і повернутися в Брюссель, повідомили в четвер «Інтерфаксу» в прес-службі уряду.

    Прем'єр-міністр у зв'язку з цим повернеться на батьківщину тільки після обіду і буде змушений пропустити заплановані на четвер засідання уряду і прес-конференцію.

    Прем'єр-міністр і делегація Естонії повинні були повернутися з Брюсселя на замовному літаку.

    Нагадаємо, 10 квітня, дев'ять років назад під Смоленськом в Росії розбився літак з представницькою польською делегацією, тоді загинуло майже все вище керівництво Польщі, зокрема й президент Лех Качинський.

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