Літак з прем'єром Естонії повернувся в Брюссель через технічний збій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас

Глава уряду Естонії змушений буде пропустити засідання і прес-конференцію

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас і супроводжуюча його делегація не змогли долетіти до Таллінна, повертаючись у середу з Брюсселя з позачергової зустрічі глав держав і урядів країн Європейського союзу.

Їхній літак з технічних причин був змушений перервати політ і повернутися в Брюссель, повідомили в четвер «Інтерфаксу» в прес-службі уряду.

Прем'єр-міністр у зв'язку з цим повернеться на батьківщину тільки після обіду і буде змушений пропустити заплановані на четвер засідання уряду і прес-конференцію.

Прем'єр-міністр і делегація Естонії повинні були повернутися з Брюсселя на замовному літаку.

Нагадаємо, 10 квітня, дев'ять років назад під Смоленськом в Росії розбився літак з представницькою польською делегацією, тоді загинуло майже все вище керівництво Польщі, зокрема й президент Лех Качинський.