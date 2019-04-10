Дев'ять років тому під Смоленськом сталась авіакатастрофа, в якій загинув президент Польщі



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Літак Ту-154М розбився 10 квітня 2010 року, неподалік летовища «Сєвєрний», що поблизу Смоленська

На борту літака був президент Лєх Качинський, його дружина, представники польської еліти

Дев'ять років назад під Смоленськом в Росії розбився літак з представницькою польською делегацією, тоді загинуло майже все вище керівництво Польщі, зокрема й президент Лех Качинський.

10 квітня 2010 року, неподалік російського Смоленська, під час посадки на військовому аеродромі «Смоленськ-Північний» зазнав катастрофи літак Ту-154, яким польська державна делегація прямувала в Катинь для участі в меморіальних заходах, присвячених 70-им роковинам розстрілів енкаведистами польських військових у 1940 році. У авіатрощі загинули всі 96 осіб, які перебували на борту літака, серед них і президентське подружжя Леха та Марії Качинських, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі.

Попри час, ясності щодо Смоленської катастрофи не додається. За ці дев'ять років з'явилася низка гіпотез про її причини і перебіг подій. Спочатку Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі визнала причиною катастрофи помилку екіпажу, визначивши як чинник інциденту недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому «Смоленськ-Північний». Проте згодом стали лунати й інші версії. У лютому 2016 року в Польщі, за рішенням тодішнього міністра оборони Антоні Мацеревича, поновили розслідування, створивши відповідну комісію.

На даний момент розслідування цієї трагедії триває. На жаль, російська сторона, всупереч міжнародному законодавству, й досі не передала полякам зібрані на місці події уламки літака Ту-154, а також відмовила надати можливість провести реконструкцію лайнера з цих уламків.

У березні 2017 року Мацеревич назвав катастрофу під Смоленськом терактом, також він заявив про наявність «незаперечних свідчень російської відповідальності за смоленську катастрофу». У квітні 2017 року польська прокуратура перекваліфікувала звинувачення на адресу російських диспетчерів з «несвідомого» на «свідоме» доведення ними екіпажу президентського літака до авіакатастрофи.

У квітні 2018 року підкомітет міноборони Польщі опублікував технічний звіт щодо Смоленської катастрофи, в якому, зокрема, зазначається, що ліве крило літака Ту-154 було знищене внаслідок внутрішнього вибуху. Таких же висновків дійшла і британська лабораторія судово-вибухових речовин Forensic Explosives Laboratory, підпорядкована міноборони Великої Британії. Наприкінці

Джерело: Укрінформ