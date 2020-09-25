Литва закликала ЄС посилити антиросійські санкції щодо «Північного потоку-2»



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Литва закликала ЄС посилити антиросійські санкції щодо «Північного потоку-2»

Вільнюс пов'язує посилення санкцій тиску на Москву з госпіталізацією Олексія Навального

Сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейський союз (ЄС) посилити антиросійські санкції щодо газопроводу «Північний потік-2».

Вільнюс пов'язує посилення санкцій тиску на Москву з госпіталізацією Олексія Навального.

«Сейм пропонує ФРН відмовитися від проекту газопроводу «Північний потік-2», а ЄС закликає до більшої диверсифікації джерел і постачальників енергоносіїв», – відзначили в пресслужбі.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина повинна зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», так як Росія систематично порушує міжнародне право. Глава польського уряду пояснив, що після ситуації з Олексієм Навальним, з точки зору Варшави, конструктивний діалог між Москвою і Європою неможливий.

Газопровід «Північний потік-2» з Росії до Німеччини повинні були завершити в кінці 2019 року, однак через санкції США термін пересунули як мінімум на рік. Влітку 2020 року США захотіли посилити тиск на проект і поширити санкції на компанії, які страхують трубоукладчики.