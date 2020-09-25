  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Литва закликала ЄС посилити антиросійські санкції щодо «Північного потоку-2»

    • Розсилка
    Литва закликала ЄС посилити антиросійські санкції щодо &laquo;Північного потоку-2&raquo; - Литва закликала ЄС посилити антиросійські санкції щодо «Північного потоку-2»
    Литва закликала ЄС посилити антиросійські санкції щодо «Північного потоку-2»

    Вільнюс пов'язує посилення санкцій тиску на Москву з госпіталізацією Олексія Навального

    Сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейський союз (ЄС) посилити антиросійські санкції щодо газопроводу «Північний потік-2».

    Вільнюс пов'язує посилення санкцій тиску на Москву з госпіталізацією Олексія Навального.

    «Сейм пропонує ФРН відмовитися від проекту газопроводу «Північний потік-2», а ЄС закликає до більшої диверсифікації джерел і постачальників енергоносіїв», – відзначили в пресслужбі.

    Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина повинна зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», так як Росія систематично порушує міжнародне право. Глава польського уряду пояснив, що після ситуації з Олексієм Навальним, з точки зору Варшави, конструктивний діалог між Москвою і Європою неможливий.

    Газопровід «Північний потік-2» з Росії до Німеччини повинні були завершити в кінці 2019 року, однак через санкції США термін пересунули як мінімум на рік. Влітку 2020 року США захотіли посилити тиск на проект і поширити санкції на компанії, які страхують трубоукладчики.

    ЄС США санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies