Лондон і Дублін не можуть вирішити питання майбутнього режиму кордону

Ірландія розраховує на підтримку решти країн ЄС

Наразі Велика Британія і Ірландія перебувають в ситуації, коли вони не можуть вирішити питання майбутнього режиму кордону, який буде діяти після Brexit. Так Дублін вимагає від Лондона письмових зобов’язань щодо того, що після британського виходу із ЄС кордон не буде перешкодою для контактів Республіки Ірландія із британською Північною



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Кордон Британії

Ірландія розраховує на підтримку решти країн ЄС

Наразі Велика Британія і Ірландія перебувають в ситуації, коли вони не можуть вирішити питання майбутнього режиму кордону, який буде діяти після Brexit. Так Дублін вимагає від Лондона письмових зобов’язань щодо того, що після британського виходу із ЄС кордон не буде перешкодою для контактів Республіки Ірландія із британською Північною Ірландією. На практиці це б означало збереження нинішнього регуляторного режиму, який існує на кордоні. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому ірландська сторона заявляє про те, що рішення майбутнього режиму спільного кордону із Великою Британією має відбутися на нинішньому першому етапі. В той же самий час речник британського прем’єра заявив в понеділок 27 листопада про те, що кінцеве рішення по питанню режиму кордону із Ірландією може бути досягнуто на другому етапі.

Лондон налаштований на вихід із єдиного ринку і митного союзу ЄС. Однак на практиці це фактично унеможливить збереження нинішнього режиму на ірландсько-британському кордоні. На цьому вже на сьогодні наголошує керівник МЗС Ірландії Саймон Ковені, за словами якого важко уявити безперешкодну роботу кордону, якщо Велика Британія і Ірландія матимуть різні регуляторні режими.

Ковені заявив про те, що Ірландія не збирається використовувати своє право вето в питанні переходу переговорів по Brexit із фази один до фази два, оскільки інші країни ЄС і так чітко підтримують Дублін в тому, що без прогресу по цьому питанню не може бути переходу до переговорів по питанням торгівельного режиму. Рішення про це має прийняти саміт лідерів глав держав і урядів ЄС в грудні 2017 році. Минулого тижня Брюссель дав Лондону 10 днів для прогресу в низці питань, в тому числі майбутньому взаємно прийнятному режиму кордону між Ірландією і Великою Британією, щоб мати можливість дати згоду перейти до другої фази переговорів, які стосуватимуться торгівельного режиму.