Лондон звинуватив Путіна у брехні



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Володимир Путін

У Лондоні наполягають, що підозрювані в отруєнні Скрипалів росіяни є офіцерами російської військової розвідки

Великобританія звинуватила Росію у «заплутуванні слідів та брехні» після того, як президент РФ Володимир Путін заперечив, що двоє росіян, яких Лондон підозрює в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері, є офіцерами російської розвідки.

«Ми неодноразово вимагали від Росії пояснити, що сталося у Солсбері у березні, і у відповідь від них отримували заплутування слідів та брехню», - заявив у середу, 12 вересня, речник британського прем'єра Терези Мей, слова якого наводить агенція AFP.

Він наголосив, що підозрювані в отруєнні - росіяни Олександр Петров й Руслан Боширов - є офіцерами російської військової розвідки, які працюють у Головному управлінні Генштабу РФ та «які використали надзвичайно токсичну, незаконну хімічну зброю на вулицях нашої країни».

Раніше у середу Путін заявив у Владивостоку, що російській владі відомо, ким є Петров і Боширов. За словами російського президента, це - цивільні особи, а не офіцери розвідки. «Нічого там особливого і кримінального немає», - резюмував Путін.

5 вересня у Королівській прокурорській службі Великобританії заявили, що зібрано достатньо доказів і є підстави для того, щоб висунути обвинувачення росіянам Олександру Петрову та Руслану Боширову у замаху на Скрипалів. Тереза Мей висловила переконання, що операція з отруєння Скрипаля була схвалена «на найвищому рівні російського керівництва».

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

6 вересня пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.