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    «Ми їх вже знайшли»: Путін зробив гучну заяву про отруєння Скрипаля

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    «Ми їх вже знайшли»: Путін зробив гучну заяву про отруєння Скрипаля

    За словами Путіна, підозрювані в отруєнні - громадянські особи

    Президент Росії Владимир Путін заявив, що підозрювані в справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері знайдені.

    Про це він повідомив, виступаючи 12 вересня на Східному економічному форумі.

    «Ми їх вже знайшли», - заявив Путін.

    Російський президент сказав, що сподівається, що «вони скоро з'являться, і самі все розкажуть». За його словами, це громадянські особи, і вони «відомі російській владі».

    «Я хочу звернутися до них, щоб вони почули нас сьогодні. Нехай вони прийдуть куди-небудь у засоби масової інформації», - додав Путін.

    Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

    6 вересня пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Джерело: Газета.Ru

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