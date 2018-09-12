«Ми їх вже знайшли»: Путін зробив гучну заяву про отруєння Скрипаля



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За словами Путіна, підозрювані в отруєнні - громадянські особи

Президент Росії Владимир Путін заявив, що підозрювані в справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері знайдені.

Про це він повідомив, виступаючи 12 вересня на Східному економічному форумі.

«Ми їх вже знайшли», - заявив Путін.

Російський президент сказав, що сподівається, що «вони скоро з'являться, і самі все розкажуть». За його словами, це громадянські особи, і вони «відомі російській владі».

«Я хочу звернутися до них, щоб вони почули нас сьогодні. Нехай вони прийдуть куди-небудь у засоби масової інформації», - додав Путін.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

6 вересня пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Джерело: Газета.Ru