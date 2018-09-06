Термінове засідання Радбезу ООН: Росія заперечує виробництво «Новачка»



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Василь Небензя

Постпред РФ Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка»

В четвер, 6 вересня, проходить термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Постійний представник Великої Британії в ООН Карен Пірс зазначила, що зустріч у четвер стане приводом для того, щоб повідомити членам Радбезу нову інформацію у справі Скрипалів.

На засіданні 6 вересня присутній як російський представник, так і делегати союзників Великої Британії - США і Франції.

Як повідомляє Sky News, постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

За словами заступника голови британського МВС Бена Уоллеса, слухання в Радбезі потрібно використовувати для того, щоб чинити тиск на російську владу і дати зрозуміти, що така поведінка неприпустима.

Раніше прем'єр-міністр Тереза Мей пообіцяла, що буде переконувати Євросоюз в необхідності введення нових санкцій проти Росії.

Крім того, Велика Британія зможе розробити додаткові санкції відносно Росії після виходу з Євросоюзу. За інформацією Sky News, Лондон має намір ввести свої власні обмежувальні заходи проти Росії через справу Скрипалів. Наразі Велика Британія повинна погоджувати введення санкцій з іншими членами ЄС.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.