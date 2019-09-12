Лоукостер SkyUp відкриває нові рейси в ОАЕ



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Рейси в Шарджу стартують з 25 жовтня

Український лоукостер SkyUp запускає нові рейси з Харкова, Львова і Запоріжжя в Шарджі (Об'єднані Арабські Емірати).

Про це повідомляється на сайті компанії.

Повідомляється, що стартують польоти в ОАЕ з кінця жовтня. Зокрема, з 25 жовтня стартують рейси Харків-Шарджа, з 26 жовтня - Львів-Шарджа, і з 27 жовтня - Запоріжжя-Шарджа.

Польоти здійснюватимуться двічі на тиждень. З Харкова рейси плануються по вівторках та п'ятниця, з Львова - по середах і суботах, із Запоріжжя - по четвергах і неділях.

Ціна на квитки без багажу починаються від 3 тис. 207 грн із Харкова, 3 тис. 220 - зі Львова та Запоріжжя.

«Одним з найважливіших пунктів стратегії SkyUp є розширення карти польотів з регіонів. Ми хочемо, щоб літав не тільки центр, але й схід, захід, північ і південь. Тому рейси в одне з наших ключових напрямків ОАЕ ми запустили саме зі Львова, Харкова і Запоріжжя», - йдеться в повідомленні.