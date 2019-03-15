Луценко не виключає вручення підозри сину Гладковського



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Луценко також анонсував ряд нових підозр по справі розкрадань

Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура України може вручити підозру у справі розкрадань в «Укроборонпромі» сину Олега Гладковського.

Про це Луценко заявив в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«Тільки в Генеральній прокуратурі є 480 справ щодо «Укроборонпрому». Моя посада - Генеральний прокурор, але це не означає, що я можу кого завгодно залучати до кримінальної відповідальності. Це питання НАБУ і САП - тільки можуть дати оцінку діяльності «Укроборонпрому», - розповів генпрокурор.

Луценко анонсував ряд нових підозр по справі розкрадань.

«Я не виключаю, що після певних процесуальних дій кількість підозр у цій справі по несплаті податків ми збільшимо. Ймовірно, що вручимо і інші підозри. Не виключаю, що і до Свинарчука молодшого», - заявив Луценко.

За його словами, вже два фігуранти журналістського розслідування «Наші гроші» є підозрюваними у справі Генеральної прокуратури щодо несплати податків.

«Ми вповноважені законом розглядати питання несплати податків. На момент коли Бігус вийшов з першою частиною своєї передачі я сказав, що ми на фінішній прямій. Я сказав правду. Бо вже за день чи за день після програми ми отримали проміжний акт ДФС, яка нарахувала першу несплату податків. Сьогодні ми отримали вже остаточний акт, тиждень тому: 26 мільйонів податків не сплачено цією компанією із свого 150-мільйонного оборота», - повідомив Луценко.