Луценко пішов у відпустку



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Генпрокурор Юрій Луценко Фото з відкритих джерел

Стало відомо, куди «зник» генпрокурор

Генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку. Про це повідомляє його прес-секретар Лариса Сарган.

За словами Сарган, генеральний прокурор офіційно пішов у відпустку.

Зазначимо, що Володимир Зеленський ще будучи кандидатом в президенти неодноразово заявляв, що Луценка не буде на посаді генпрокурора.

Раніше деякі ЗМІ заявили, що генеральний прокурор України Юрій Луценко передав свої повноваження першому заступнику Дмитру Сторожуку, а сам «кудись зник».

11 липня Зеленський вносить до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка. У зеленського назвали привід для звільнення Луценка – відсутність у чинного генпрокурора юридичної освіти.

Раніше також повідомлялося, що генпрокурор України Юрій Луценко має намір подати у відставку після проведення дочасних парламентських виборів.