Луценко пішов у відпустку
Стало відомо, куди «зник» генпрокурор
Генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку. Про це повідомляє його прес-секретар Лариса Сарган.
За словами Сарган, генеральний прокурор офіційно пішов у відпустку.
Зазначимо, що Володимир Зеленський ще будучи кандидатом в президенти неодноразово заявляв, що Луценка не буде на посаді генпрокурора.
Раніше деякі ЗМІ заявили, що генеральний прокурор України Юрій Луценко передав свої повноваження першому заступнику Дмитру Сторожуку, а сам «кудись зник».
11 липня Зеленський вносить до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка. У зеленського назвали привід для звільнення Луценка – відсутність у чинного генпрокурора юридичної освіти.
Раніше також повідомлялося, що генпрокурор України Юрій Луценко має намір подати у відставку після проведення дочасних парламентських виборів.