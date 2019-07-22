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    Луценко пішов у відпустку

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    Генпрокурор Юрій Луценко&nbsp; - Луценко пішов у відпустку
    Генпрокурор Юрій Луценко 
    Фото з відкритих джерел

    Стало відомо, куди «зник» генпрокурор

    Генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку. Про це повідомляє його прес-секретар Лариса Сарган.

    За словами Сарган, генеральний прокурор офіційно пішов у відпустку.

    Зазначимо, що Володимир Зеленський ще будучи кандидатом в президенти неодноразово заявляв, що Луценка не буде на посаді генпрокурора.

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    Раніше деякі ЗМІ заявили, що генеральний прокурор України Юрій Луценко передав свої повноваження першому заступнику Дмитру Сторожуку, а сам «кудись зник».

    11 липня Зеленський вносить до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка. У зеленського назвали привід для звільнення Луценка – відсутність у чинного генпрокурора юридичної освіти.

    Раніше також повідомлялося, що генпрокурор України Юрій Луценко має намір подати у відставку після проведення дочасних парламентських виборів.

    Юрій Луценко ЗМІ Володимир Зеленський
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