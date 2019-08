Прем'єр Британії привітав головного мишолова країни з Днем кота

Всесвітній день кішок (World Cat Day) відзначається щорічно 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин

Глава британського уряду Боріс Джонсон привітав у четвер найвідомішого кота Великої Британії Ларрі з Міжнародним днем котів.

Про це прем'єрміністр Великої Британії написав на своїй сторінці в Twitter.

«Вітаю нашого головного мишолова Ларрі з Міжнародним днем кота!», - йдеться в повідомленні.

A very happy #InternationalCatDay to our Chief Mouser, Larry. pic.twitter.com/9tkVdsBdEr