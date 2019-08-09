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    У світі

    Прем'єр Британії привітав головного мишолова країни з Днем кота

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    Кіт Ларрі - найвідоміший кіт Великої Британії - займає офіційну посаду головного мишолова в резиденції уряду Британії - Прем'єр Британії привітав головного мишолова країни з Днем кота
    Кіт Ларрі - найвідоміший кіт Великої Британії - займає офіційну посаду головного мишолова в резиденції уряду Британії

    Всесвітній день кішок (World Cat Day) відзначається щорічно 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин

    Глава британського уряду Боріс Джонсон привітав у четвер найвідомішого кота Великої Британії Ларрі з Міжнародним днем котів.

    Про це прем'єрміністр Великої Британії написав на своїй сторінці в Twitter.

    «Вітаю нашого головного мишолова Ларрі з Міжнародним днем кота!», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Кіт Ларрі - найвідоміший кіт Великої Британії - займає офіційну посаду головного мишолова в резиденції уряду Британії.

    Всесвітній день кішок (World Cat Day) відзначається щорічно 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин Animal Welfare, не тільки з метою вшанування пухнастих домосідів, але залучення уваги до проблеми безпритульних котів і кішок.

    До слова, у Дніпрі кіт Семен Парфентійович отримав посаду охоронця в Історичному музеї імені Яворницького.

    Велика Британія тварини Боріс Джонсон
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