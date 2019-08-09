Прем'єр Британії привітав головного мишолова країни з Днем кота
Всесвітній день кішок (World Cat Day) відзначається щорічно 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин
Глава британського уряду Боріс Джонсон привітав у четвер найвідомішого кота Великої Британії Ларрі з Міжнародним днем котів.
Про це прем'єрміністр Великої Британії написав на своїй сторінці в Twitter.
«Вітаю нашого головного мишолова Ларрі з Міжнародним днем кота!», - йдеться в повідомленні.
A very happy #InternationalCatDay to our Chief Mouser, Larry. pic.twitter.com/9tkVdsBdEr— Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 серпня 2019 р.
Нагадаємо, Кіт Ларрі - найвідоміший кіт Великої Британії - займає офіційну посаду головного мишолова в резиденції уряду Британії.
Всесвітній день кішок (World Cat Day) відзначається щорічно 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин Animal Welfare, не тільки з метою вшанування пухнастих домосідів, але залучення уваги до проблеми безпритульних котів і кішок.
До слова, у Дніпрі кіт Семен Парфентійович отримав посаду охоронця в Історичному музеї імені Яворницького.