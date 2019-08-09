Прем'єр Британії привітав головного мишолова країни з Днем кота



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Кіт Ларрі - найвідоміший кіт Великої Британії - займає офіційну посаду головного мишолова в резиденції уряду Британії

Всесвітній день кішок (World Cat Day) відзначається щорічно 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин

Глава британського уряду Боріс Джонсон привітав у четвер найвідомішого кота Великої Британії Ларрі з Міжнародним днем котів.

Про це прем'єрміністр Великої Британії написав на своїй сторінці в Twitter.

«Вітаю нашого головного мишолова Ларрі з Міжнародним днем кота!», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кіт Ларрі - найвідоміший кіт Великої Британії - займає офіційну посаду головного мишолова в резиденції уряду Британії.

Всесвітній день кішок (World Cat Day) відзначається щорічно 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин Animal Welfare, не тільки з метою вшанування пухнастих домосідів, але залучення уваги до проблеми безпритульних котів і кішок.

До слова, у Дніпрі кіт Семен Парфентійович отримав посаду охоронця в Історичному музеї імені Яворницького.