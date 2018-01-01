Луценко повідомив, на що вже витратили «гроші Януковича»
- Сьогодні, 17:53
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Найбільшу частину коштів отримало Міністерство оборони, запевнив Генпрокурор
На конфісковані кошти колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення було закуплено сотні ракетних комплексів вітчизняного виробництва для української армії.
Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони у середу, 17 січня.
«Міністерство оборони отримало найбільшу частину цих коштів. І коли ми читаємо в ЗМІ, що нарешті сотні ракетних комплексів вітчизняного виробництва пішли в армію, то це за ці кошти», - сказав він.
Голова комітету Сергій Пашинський додав, що мова йде про «багато сотень» комплексів.
Також зазначимо, що Генеральна прокуратура планує у першій половині нинішнього року провести спецконфіскацію ще 3 млрд грн коштів екс-президента Януковича і його оточення.