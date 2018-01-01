Луценко повідомив, на що вже витратили «гроші Януковича»

Найбільшу частину коштів отримало Міністерство оборони, запевнив Генпрокурор

На конфісковані кошти колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення було закуплено сотні ракетних комплексів вітчизняного виробництва для української армії. [READ_MORE] Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони у середу, 17



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Найбільшу частину коштів отримало Міністерство оборони, запевнив Генпрокурор

На конфісковані кошти колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення було закуплено сотні ракетних комплексів вітчизняного виробництва для української армії.

Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони у середу, 17 січня.

«Міністерство оборони отримало найбільшу частину цих коштів. І коли ми читаємо в ЗМІ, що нарешті сотні ракетних комплексів вітчизняного виробництва пішли в армію, то це за ці кошти», - сказав він.

Голова комітету Сергій Пашинський додав, що мова йде про «багато сотень» комплексів.

Також зазначимо, що Генеральна прокуратура планує у першій половині нинішнього року провести спецконфіскацію ще 3 млрд грн коштів екс-президента Януковича і його оточення.