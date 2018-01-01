Гонтареву не допитували у справі дій брокера ICU щодо грошей Януковича

Раніше Генпрокурор заявив, що перевірка не знайшла порушень законодавства у діях брокера ICUз грошима екс-президента Віктора Януковича

Слідство не допитувало голову Національного банку України Валерію Гонтареву у справі дій брокера ICU. Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко під час засідання комітету з питань нацбезпеки і оборони. «ГПУ не покриває банки чи брокера з оборудок коштів. Ні Валерія Гонтарева, ні Макар Паценюк не були



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Валерія Гонтарева

Раніше Генпрокурор заявив, що перевірка не знайшла порушень законодавства у діях брокера ICUз грошима екс-президента Віктора Януковича

Слідство не допитувало голову Національного банку України Валерію Гонтареву у справі дій брокера ICU. Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко під час засідання комітету з питань нацбезпеки і оборони.

«ГПУ не покриває банки чи брокера з оборудок коштів. Ні Валерія Гонтарева, ні Макар Паценюк не були допитані, оскільки вони не є брокерами. Якщо дії брокера визнають незаконними, то тоді очевидно, що ми будемо вивчати, чи цей брокер робив рішення самостійно, чи в змові з іншими особами. На цей час висновки Комісії з цінних паперів — дії брокера законні», — заявив Луценко.

Генпрокурор також зазначив, що розслідуванням ролі ICU у цій справі займається спеціальний експертний орган, повідомив кореспондент «Главкома».

Нагадаємо, Генпрокурор заявив, що перевірка не знайшла порушень законодавства у діях брокера ICUз грошима екс-президента Віктора Януковича.

Раніше Al Jazeera поширила інформацію, що українська інвестиційна компанія ICU (Investment Capital Ukraine), яка належала голові Національного банку Валерії Гонтаревій, допомагала президенту-втікачу Віктору Януковичу вивести з країни 1,5 млрд дол. в період з 2012 по 2014 рік. Генпрокурор заявив, що прокуратура не порушуватиме справу проти ЗМІ, які «розголошували таємниці слідства».

Голова НБУ Валерія Гонтарева відкинула звинувачення деяких ЗМІ стосовно виведення компанією ICU коштів екс-президента Віктора Януковича і назвала їх черговими інсинуаціями.

Наприкінці грудня 2017 року в Ощадбанку повідомляли, що всі кошти за спецконфіскацією знаходяться на рахунках Держказначейства. Генпрокурор Юрій Луценко також запевняв, що всі 1,5 млрд дол., які були спецконфісковані в оточення Януковича, нікуди не зникали і перебувають на рахунках Держказначейства.

Як відомо, у 2014 році Гонтарева пішла з посади глави ради директорів ICU і продала свою частку в компанії.

Також зазначимо, що Генеральна прокуратура планує у першій половині нинішнього року провести спецконфіскацію ще 3 млрд грн коштів екс-президента Януковича і його оточення.