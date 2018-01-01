Луценко анонсував нову конфіскацію «грошей Януковича» на 3 мільярди

Генпрокурор не розкрив деталі майбутньої спецконфіскації, посилаючись на таємницю слідства

Генеральна прокуратура планує у першій половині нинішнього року провести спецконфіскацію ще 3 млрд грн коштів екс-президента Януковича і його оточення. [READ_MORE] Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. «Ми плануємо ще три мільярди



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Генпрокурор Юрій Луценко прозвітував у Раді

Генпрокурор не розкрив деталі майбутньої спецконфіскації, посилаючись на таємницю слідства

Генеральна прокуратура планує у першій половині нинішнього року провести спецконфіскацію ще 3 млрд грн коштів екс-президента Януковича і його оточення.

Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

«Ми плануємо ще три мільярди гривень також спецконфіскувати у першій половині цього року. Як, де - не буду розголошувати в інтересах слідства», - сказав генпрокурор.

При цьому, голова Комітету з нацбезпеки Сергій Пашинський зазначив, що Янукович свого часу «вкрав за найскромнішими підрахунками 30 мільярдів доларів, а по конфіскації вдалося повернути лише 4%», повідомив кореспондент «Главкома».

Як повідомляв «Главком», генпрокурора Юрія Луценка запросили на середу, 17 січня, на засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони задля інформування щодо конфіскації коштів і майна оточення екс-президента Віктора Януковича.

У своєму звіті Луценко розповів про загрозу зняття арешту з рахунків Януковича, яка мала місце під час слідства.

Також Генпрокурор заявив, що прокуратура не порушуватиме справу проти ЗМІ, які «розголошували таємниці слідства».