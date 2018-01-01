  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Луценко анонсував нову конфіскацію «грошей Януковича» на 3 мільярди

    Генпрокурор не розкрив деталі майбутньої спецконфіскації, посилаючись на таємницю слідства
    Генеральна прокуратура планує у першій половині нинішнього року провести спецконфіскацію ще 3 млрд грн коштів екс-президента Януковича і його оточення.  [READ_MORE] Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. «Ми плануємо ще три мільярди
    • Сьогодні, 16:39
    • Розсилка
    Генпрокурор Юрій Луценко прозвітував у Раді
    Генпрокурор Юрій Луценко прозвітував у Раді

    Генпрокурор не розкрив деталі майбутньої спецконфіскації, посилаючись на таємницю слідства

    Генеральна прокуратура планує у першій половині нинішнього року провести спецконфіскацію ще 3 млрд грн коштів екс-президента Януковича і його оточення. 

    Читайте також

    Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

    «Ми плануємо ще три мільярди гривень також спецконфіскувати у першій половині цього року. Як, де - не буду розголошувати в інтересах слідства», - сказав генпрокурор.

    При цьому, голова Комітету з нацбезпеки Сергій Пашинський зазначив, що Янукович свого часу «вкрав за найскромнішими підрахунками 30 мільярдів доларів, а по конфіскації вдалося повернути лише 4%», повідомив кореспондент «Главкома».

    Як повідомляв «Главком», генпрокурора Юрія Луценка запросили на середу, 17 січня, на засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони задля інформування щодо конфіскації коштів і майна оточення екс-президента Віктора Януковича.

    У своєму звіті Луценко розповів про загрозу зняття арешту з рахунків Януковича, яка мала місце під час слідства.

    Також Генпрокурор заявив, що прокуратура не порушуватиме справу проти ЗМІ, які «розголошували таємниці слідства».

    Читайте також
    Юрій Луценко прокуратура Генпрокурор Віктор Янукович гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ