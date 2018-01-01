Перевірка не знайшла порушень у діях ICU з грошима Януковича – Луценко

ГПУ замовила експертизу, яка має дати остаточну відповідь щодо причетності ICU до виведення угрупованням Януковича грошей

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на замовлення Генеральної прокуратури перевірила роль компанії ICU при оформленні купівлі ОВДП і не виявила порушень чинного законодавства. Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко під час засідання комітету з питань нацбезпеки і оборони. «Ми вивчали роль ICU та банківських працівників



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Юрій Луценко відзвітував у Раді про спецконфіскацію

ГПУ замовила експертизу, яка має дати остаточну відповідь щодо причетності ICU до виведення угрупованням Януковича грошей

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на замовлення Генеральної прокуратури перевірила роль компанії ICU при оформленні купівлі ОВДП і не виявила порушень чинного законодавства.

Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко під час засідання комітету з питань нацбезпеки і оборони.

«Ми вивчали роль ICU та банківських працівників в оформлені купівлі за «брудні» кошти цінних паперів української держави. Ще до виходу матеріалів телеканалу Al Jazeera, тим більше до публікації «Української правди», слідство допитало працівників Нацбанку, Ощадбанку та ICU і отримало відповіді. Після цього ще весною минулого року ми замовили перевірку дій ICU з боку Державної комісії з цінних паперів. І ця перевірка була проведена. Результати цієї перевірки звучать, що у діях брокера немає порушень чинного законодавства», - сказав Луценко.

Генпрокурор також зазначив, Гонтареву ніхто не допітував у справі конфіскації, але розслідуванням ролі ICU займається спеціальний експертний орган, повідомив кореспондент «Главкома».

Окрім цього, він повідомив, що слідство направило результати зазначеної перевірки до експертної установи, яка має визначити, чи було в діях брокера або працівників банків порушення чинного законодавства при оформленні угод купівлі ОВДП за так звані брудні кошти.