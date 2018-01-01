Перевірка не знайшла порушень у діях ICU з грошима Януковича – Луценко
- Сьогодні, 16:59
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ГПУ замовила експертизу, яка має дати остаточну відповідь щодо причетності ICU до виведення угрупованням Януковича грошей
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на замовлення Генеральної прокуратури перевірила роль компанії ICU при оформленні купівлі ОВДП і не виявила порушень чинного законодавства.
Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко під час засідання комітету з питань нацбезпеки і оборони.
«Ми вивчали роль ICU та банківських працівників в оформлені купівлі за «брудні» кошти цінних паперів української держави. Ще до виходу матеріалів телеканалу Al Jazeera, тим більше до публікації «Української правди», слідство допитало працівників Нацбанку, Ощадбанку та ICU і отримало відповіді. Після цього ще весною минулого року ми замовили перевірку дій ICU з боку Державної комісії з цінних паперів. І ця перевірка була проведена. Результати цієї перевірки звучать, що у діях брокера немає порушень чинного законодавства», - сказав Луценко.
Генпрокурор також зазначив, Гонтареву ніхто не допітував у справі конфіскації, але розслідуванням ролі ICU займається спеціальний експертний орган, повідомив кореспондент «Главкома».
Окрім цього, він повідомив, що слідство направило результати зазначеної перевірки до експертної установи, яка має визначити, чи було в діях брокера або працівників банків порушення чинного законодавства при оформленні угод купівлі ОВДП за так звані брудні кошти.
Він також запевнив: у ході слідства ГПУ було з'ясовано, що компанія ICU не оформляла виведення «брудних» коштів з України. За словами Луценка, брокери компанії оформляли купівлю цінних паперів після того, як «відмиті» кошти надходили на рахунки українських банків і отримували за це встановлену законом маржу.
Раніше Al Jazeera поширила інформацію, що українська інвестиційна компанія ICU (Investment Capital Ukraine), яка належала голові Національного банку Валерії Гонтаревій, допомагала президенту-втікачу Віктору Януковичу вивести з країни 1,5 млрд дол. в період з 2012 по 2014 рік. Генпрокурор заявив, що прокуратура не порушуватиме справу проти ЗМІ, які «розголошували таємниці слідства».
Голова НБУ Валерія Гонтарева відкинула звинувачення деяких ЗМІ стосовно виведення компанією ICU коштів екс-президента Віктора Януковича і назвала їх черговими інсинуаціями.
Наприкінці грудня 2017 року в Ощадбанку повідомляли, що всі кошти за спецконфіскацією знаходяться на рахунках Держказначейства. Генпрокурор Юрій Луценко також запевняв, що всі 1,5 млрд дол., які були спецконфісковані в оточення Януковича, нікуди не зникали і перебувають на рахунках Держказначейства.
Як відомо, у 2014 році Гонтарева пішла з посади глави ради директорів ICU і продала свою частку в компанії.
Також зазначимо, що Генеральна прокуратура планує у першій половині нинішнього року провести спецконфіскацію ще 3 млрд грн коштів екс-президента Януковича і його оточення.