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    Луценко пропонує РНБО ввести санкції для окремих росіян і компаній

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    Генеральний прокурор України Юрій Луценко - Луценко пропонує РНБО ввести санкції для окремих росіян і компаній
    Генеральний прокурор України Юрій Луценко

    Пора покласти край ведення бізнесу росіян в країні, на яку вони напали без оголошення війни - заявив генпрокурор

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко має намір направити президенту України Петру Порошенку і до Ради національної безпеки і оборони лист з пропозицією про санкції щодо окремих юридичних і фізичних осіб РФ через збройну агресію проти кораблів ВМС ЗСУ. Про це він заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, передає «Інтерфакс-Україна».

    «Сьогодні я направлю (я член РНБО - ред.) лист президентові та секретареві РНБО з пропозицією у зв'язку з актом збройної агресії РФ проти кораблів України. Вважаю за необхідне в установленому порядку винести на розгляд РНБО питання щодо застосування до окремих фізичних та юридичних осіб РФ персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, в тому числі у вигляді блокування активів на території України. На мою думку, це блокування повинно бути терміном до деокупації нашої країни», - сказав Луценко.

    За словами генпрокурора, це складне рішення, його треба серйозно проаналізувати, оскільки в деяких сферах російські юридичні та фізичні особи мають монополію.

    «Тим не менш, упевнений, що пора покласти край ведення бізнесу росіян в країні, на яку вони напали без оголошення війни. Це моя і юридична, і політична позиція», - підкреслив Луценко.

     

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