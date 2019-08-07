Луценко заявив, що оточення Януковича заховало у США $7 мільярдів



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Генпрокурор Юрій Луценко

За словами генпрокурора, він зацікавлений у створенні спільної українсько-американської слідчої групи

Оточення експрезидента Віктора Януковича переховує у Сполучених Штатах Америки 7 мільярдів доларів.

Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив в ефірі радіо «НВ».

Зокрема, розповідаючи про конфіскацію $1,5 млрд рішенням Краматорського райсуду, генпрокурор зазначив: «У нас попереду ще один епізод цієї справи про 7 млрд доларів, які та сама злочинна організація вивезла і розмістила в одному з фондів США. В рішеннях Краматорського суду чорним по білому прописані підприємства і бізнес-структури, які ймовірно до цього причетні. Прописано рух коштів, який дає нам надію на спецконфіскацію і наступних 7 мільярдів».

За словами Луценка, він вважає, що вчинив абсолютно законно, засекретивши це рішення – «бо його розголошення у будь-якій інстанції давало б можливість замести сліди і не дати спецконфіскувати 7 мільярдів доларів».

За словами генпрокурора, він зацікавлений у створенні спільної українсько-американської слідчої групи у цьому питанні.

«Мене цікавить створення спільної слідчої групи з правоохоронцями США задля розслідування спецконфіскації цих 7 мільярдів», - повідомив Луценко.

З цього приводу він також мав розмову з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані.

«Я спілкувався на цю тему з Рудольфом Джуліані, як з людиною, яка має контакт з керівником Сполучених Штатів Америки. Я звернувся з таким проханням», - зазначив генпрокурор.

Джерело: Укрінформ