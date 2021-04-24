Лукашенко розповів, скільки коштує замах на нього

Лукашенко не вперше розповідає про підготовку перевороту в Білорусі

За словами глави Білорусі, виконавець замаху мав отримати $1 млн

Глава Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з журналістами у Поліському заповіднику розповів про сценарії перевороту який нібито готувався у країні. Про це йдеться у повідомленні «БелТА».

За словами Лукашенка, спочатку його нібито планували ліквідувати в ході параду Перемоги 9 травня, однак були змушені відмовитися від цього плану через складність його реалізації.

Також ніби-то розглядався варіант з нападом на президентський кортеж – для цього учасники підготовки перевороту нібито закупили гранатомети. Але автомобілі кортежу в цілях безпеки завжди пересуваються на високій швидкості, тому потрапити в них досить складно, повідомив Лукашенко.

Третій сценарій нібито припускав збройний напад на заміську резиденцію Лукашенка. На знищення самої резиденції передбачалося нібито виділити 10 мільйонів доларів, ще $1 мільйон мав отримати снайпер, який повинен був застрелити білоруського президента, заявив Лукашенко.

При цьому Лукашенко підкреслив, що про всі ці «плани» йому стало відомо заздалегідь.

Нагадаємо, що днями Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в Москві двох чоловіків, які нібито готували державний переворот у Білорусі та планували фізичне усунення Олександра Лукашенка.

Також сьогодні глава Білорусі заявив, що збирається підписати документ про передачу влади в країні Раді безпеки у випадку смерті президента.