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    Лукашенко підготував документ про передачу повноважень

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    Олександр Лукашенко не перший раз обіцяє поділитися владними повноваженнями - Лукашенко підготував документ про передачу повноважень
    Олександр Лукашенко не перший раз обіцяє поділитися владними повноваженнями
    Фото: 24tv.ua

    У випадку надзвичайної ситуації владу в країні візьме Рада безпеки

    У випадку виникнення екстреної ситуації президентські повноваження в Білорусі перейдуть до Ради безпеки країни. Про намір підписати відповідний документ глава держави Олександр Лукашенко розповів під час сьогоднішньої зустрічі з журналістами у Поліському заповідникиу, повідомляє «Белта».

    Раніше глава Білорусі заявляв, що незабаром прийме «одне з найважливіших рішень» за роки свого президентства.

    «Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили – на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями», – сказав Лукашенко.

    Він додав, що в такому випадку буде миттєво введено надзвичайний стан, «аж до військового».

    «І Рада безпеки повинна приймати рішення. Тому я говорив, що підпишу цей декрет і визначу, хто буде керувати країною «якщо раптом», – додав Лукашенко.

    Як відомо, після початку масових протестів у Білорусі в серпні 2020 року Олександр Лукашенко став говорити про необхідність конституційної реформи, в тому числі про перерозподіл повноважень між гілками влади. На початку грудня Лукашенко запропонував зробити конституційним органом Всебілоруські збори. Після цього деякі коментатори припустили, що Лукашенко може формально піти з президентства, але залишитися керівником країни на посаді голови Всебілоруських зборів.

    У вівторок стало відомо, що депутат фракції «Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком. Під час зустрічі Шевченко заявив Лукашенку, що давно мріяв з ним познайомитися.

    До слова, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.

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    Теги: депутат Олександр Лукашенко Путін надзвичайний стан президент влада Євген Шевченко
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