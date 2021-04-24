Лукашенко підготував документ про передачу повноважень

У випадку надзвичайної ситуації владу в країні візьме Рада безпеки

У випадку виникнення екстреної ситуації президентські повноваження в Білорусі перейдуть до Ради безпеки країни. Про намір підписати відповідний документ глава держави Олександр Лукашенко розповів під час сьогоднішньої зустрічі з журналістами у Поліському заповідникиу, повідомляє «Белта».

Раніше глава Білорусі заявляв, що незабаром прийме «одне з найважливіших рішень» за роки свого президентства.

«Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили – на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями», – сказав Лукашенко.

Він додав, що в такому випадку буде миттєво введено надзвичайний стан, «аж до військового».

«І Рада безпеки повинна приймати рішення. Тому я говорив, що підпишу цей декрет і визначу, хто буде керувати країною «якщо раптом», – додав Лукашенко.

Як відомо, після початку масових протестів у Білорусі в серпні 2020 року Олександр Лукашенко став говорити про необхідність конституційної реформи, в тому числі про перерозподіл повноважень між гілками влади. На початку грудня Лукашенко запропонував зробити конституційним органом Всебілоруські збори. Після цього деякі коментатори припустили, що Лукашенко може формально піти з президентства, але залишитися керівником країни на посаді голови Всебілоруських зборів.

У вівторок стало відомо, що депутат фракції «Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком. Під час зустрічі Шевченко заявив Лукашенку, що давно мріяв з ним познайомитися.

До слова, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.