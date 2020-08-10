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    Думки вголос

    На Лукашенка може очікувати доля Чаушеску і Каддафі

    • Андрій Ілларіонов

      Економіст

    • Розсилка
    На Лукашенка може очікувати доля Чаушеску і Каддафі

    Білоруський народ сказав своє вирішальне слово: Лукашенко має піти

    Мовою оригіналу

    Беларусский народ сказал свое решающее слово: Лукашенко должен уйти.
    По всем нефальсифицированным данным многолетний диктатор потерпел разгромное поражение.
    Лукашенко должен уйти.

    Экзит полы – и в Беларуси и за ее пределами, протоколы результатов голосования в Минске и за его пределами – показывают одно: кандидат оппозиции Светлана Тихановская получила в 5-6 раз больше голосов, чем напуганный тиран.
    Лукашенко должен уйти.

    Десятки и сотни тысяч беларусов вышли на улицы защищая свои голоса, свою страну, самих себя.
    Никакая ложь, никакое насилие, никакой ОМОН, никакие войска, никакая жестокость не в состоянии изменить окончательного решения беларусского народа, скандирующего день и ночь:
    У-хо-ди!

    Сегодня ночью в Минске пролилась кровь. Отстаивая свободу от диктатуры, погиб человек.
    Кровопролитие в Беларуси можно остановить только одним – Лукашенко должен уйти.

    Лукашенко может растянуть свою власть еще на какое-то время только одним – еще большим пролитием крови своих соотечественников. Итогом этого станет такой же его конец, что и Чаушеску и Каддафи.
    Чтобы спасти свою шкуру, Лукашенко должен уйти.

    Завтрашний день у Беларуси может оказаться нелегким, она может столкнуться с опасностью внешней агрессии, интервенции, оккупации. И решать эту проблему будут сами беларусы, отстоявшие свой выбор. Но это будет завтра.
    А сегодня – Лукашенко должен уйти.

    Это не просьба. Не приглашение. Не уговоры.
    Сегодня ни у одного нормального человека – и в Беларуси и во всем мире – нет другого лозунга, нет другого требования, нет другого ультиматума, кроме одного:
    Лукашенко должен уйти.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Олександр Лукашенко
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