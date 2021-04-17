ФСБ: до замаху на Лукашенка та перевороту в Білорусі мали залучити українських націоналістів

Федеральна служба безпеки Росії затримала в Москві двох чоловіків, які нібито планували фізичне усунення Олександра Лукашенка

За даними ФСБ, датою здійснення військового перевороту опозиціонери обрали день проведення параду Перемоги в Мінську 9 травня

Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в Москві двох чоловіків, які нібито готували державний переворот у Білорусі та планували фізичне усунення Олександра Лукашенка.

Як повідомляє «РИА Новости», затриманими виявилися Юрій Зенковіч і Олександр Федут. За інформацією ФСБ Росії, вони мають подвійне громадянство США та Білорусі.

«ФСБ РФ спільно з Комітетом державної безпеки Республіки Білорусь... припинено протиправну діяльність Зенковича Юрія Леонідовича Федути Олександра Йосиповича, які планували здійснення військового перевороту в Білорусі за відпрацьованим сценарієм «кольорових революцій» із залученням місцевих та українських націоналістів, а також фізичне усунення президента Олександра Лукашенка», – йдеться в повідомленні

Щодо Зенковича і Федути порушили кримінальну справу за статтею про «змову чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади».

За даними ФСБ, датою здійснення військового перевороту опозиціонери обрали день проведення параду Перемоги в Мінську 9 травня.

Раніше в суботу невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху й причетність до цього спецслужб США.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін під час переговорів із американським президентом Джо Байденом нібито поставив питання про підготовку замаху на Лукашенка, але не отримав відповіді.

Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня.

15 квітня президенти Росії й Білорусії поговорили по телефону й обговорили двосторонній порядок. Зокрема, була порушена також тема нагірно-карабахського врегулювання. Як уточнили на сайті Кремля, за підсумками розмови був «виражений обопільний настрій на подальше всебічне зміцнення російсько-білоруських союзницьких відносин».