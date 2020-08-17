Лукашенко робить все, щоб повторити досвід Чаушеску

Кожна нова заява Лукашенка змушує холоднокровних, законослухняних білорусів обдумувати інші шляхи протесту

Так званий «президент» Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, щойно, виступаючи перед робітниками Мінського заводу колісних тягачів заявив, що «поки його не вб'ють, інших виборів не буде».

Хочеться і пожартувати про «кулю в лоб так кулю в лоб». Так і відмітити, що Лукашенко, здається, таки хоче повторити досвід Чаушеску. І все для цього робить.

На його місці, я би вже домовлявся, за яку частину статків чекісто-бандити з кремля дозволять йому накивати п'ятами до москви. Бо кожна така нова заява змушує холоднокровних, законослухняних білорусів обдумувати інші шляхи протесту іф ю ноу вот ай мін.

Читайте також:





Джерело: блог Богдана Буткевича

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.