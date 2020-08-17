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    Думки вголос

    Лукашенко робить все, щоб повторити досвід Чаушеску

    • Богдан Буткевич
    • Розсилка
    Лукашенко робить все, щоб повторити досвід Чаушеску

    Кожна нова заява Лукашенка змушує холоднокровних, законослухняних білорусів обдумувати інші шляхи протесту

    Так званий «президент» Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, щойно, виступаючи перед робітниками Мінського заводу колісних тягачів заявив, що «поки його не вб'ють, інших виборів не буде».

    Хочеться і пожартувати про «кулю в лоб так кулю в лоб». Так і відмітити, що Лукашенко, здається, таки хоче повторити досвід Чаушеску. І все для цього робить.

    На його місці, я би вже домовлявся, за яку частину статків чекісто-бандити з кремля дозволять йому накивати п'ятами до москви. Бо кожна така нова заява змушує холоднокровних, законослухняних білорусів обдумувати інші шляхи протесту іф ю ноу вот ай мін.

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    Джерело: блог Богдана Буткевича

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    Білорусь Олександр Лукашенко
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