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    Лукашенко вимагає відправити «в армію або на вулицю» студентів, які беруть участь у протестах

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    26 жовтня в Білорусі почався всенародний страйк - Лукашенко вимагає відправити «в армію або на вулицю» студентів, які беруть участь у протестах
    26 жовтня в Білорусі почався всенародний страйк

    Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції, позбавляється права бути студентом, - Лукашенко

    Керівник Білорусі Олександр Лукашенко закликав відрахувати студентів, які беруть участь в акціях протесту. Про це повідомляє TUT.BY.

    За його словами, вони позбавляються права бути студентами і підуть «в армію або на вулицю».

    «Прийшли вчитися – вчіться, хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції, позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю», – заявив він.

    Раніше Лукашенко вже висловлювався про те, щоб студентів, які протестують, відправили в армію.

    Зазначимо, 26 жовтня в країні почався всенародний страйк. Під час протестів силовики розганяли мітингувальників, кидали світлошумові гранати і використовували гумові кулі.

    Нагадаємо, Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

    У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.

    26 жовтня акції протесту розпочалися в низці білоруських вишів. Зокрема, в них беруть участь студенти з Білоруського державного університету (БДУ), Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки (БГУИР), Білоруського національного технічного університету (БНТУ) і Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ).

    Білорусь Олександр Лукашенко студенти протест страйк
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