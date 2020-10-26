Протести у Мінську: силовики б'ють та обстрілюють демонстрантів фарбою



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Сліди від пейнтбольної зброї, з якої стріляють силовики



Фото TUT.by

Силовики стріляють у демонстрантів з пейнтбольної збрї

У Білорусі 26 жовтня тривають протести. Мітингувальники об'єднуються у ланцюги солідарності у Мінську. Силовики ж стріляють у демонстрантів з пейнтбольної зброї.

Про це свідчать плями на одязі протестувальників. За свідченнями очевидців, силовики обстрілювали мітингувальників з машин, повідомляє TUT.by.

Уже відомо про перші жорсткі затримання. Зокрема, опублікували відео, на якому невідомі нанесли кілька ударів хлопцю, який лежав на землі. Потім йому заламали руки та відвели до транспорту.





Затримувавши білорусів, силовики намагались не дати їм утворити ланцюги солідарності. Крім того, ОМОНівці затримували та били людей на площі Якуба, розганяючи протест.





Нагадаємо, що сьогодні робітники великих заводів Білорусі закликали до національного страйку.

Нагадаємо, у Білорусі 25 жовтня по всій країні були оголошені акції протесту під назвою «Народний ультиматум». Правозахисний центр «Весна» повідомляє про щонайменше 280 затриманих в ході протестів.

Крім того, опозиціонерка Тихановська оголосила національний страйк у Білорусі.

Також 25 жовтня під час протестів у Мінську силовики підірвали світлошумові гранати.



