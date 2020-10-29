Лукашенко вирішив закрити кордони Білорусі



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За словами Олександра Лукашенка, закриття кордону не означає впровадження «залізної завіси»

Після заяви Лукашенка білорусів перестали пропускати до країни

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, легітимність якого не визнає Євросоюз та Україна, вирішив, що треба закрити державний кордон. Про це повідомляє БЕЛТА.

«Нам треба сьогодні ще раз подивитися, ми багато зробили, коли я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон - не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон - це зона дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба ... Але народи не винні», - сказав Лукашенко.

Після заяви Лукашенка про необхідність закрити кордон білорусів перестали пропускати до країни. На даний момент відомо про випадки відмови в перетині кордону тим, хто їде з Польщі та Литви. Про це пише місцевий портал Onliner.

Повідомляється, що в Державному прикордонному комітеті підтверджують цю інформацію. За словами оперативного чергового одного з пунктів пропуску Гродненської прикордонної служби, кордон з Литвою закрито. Пропускають тільки вантажні машини і дипломатичний транспорт.

Про схожу ситуацію повідомляють і на кордоні з Польщею. Зокрема, до Білорусі не пропускають мікроавтобуси з пасажирами. У той же час поки не ясно, чи поширюються обмеження на пасажирів літаків. У Національному аеропорту зазначили, що нічого не знають про це.

Раніше 29 жовтня Лукашенко змінив міністра внутрішніх справ Білорусі. Вже колишній міністр внутрішніх справ Юрій Караєв призначений помічником президента Білорусі в Гродненській області.

Новим головою МВС став Іван Кубраков, який до цього очолював міліцію Мінська.

Крім того, стало відомо, що в Білорусі почали відраховувати студентів за участь в протестах. Зокрема, відрахування почалися в Білоруському державному медичному університеті. Адміністрація вишу також продовжує погрожувати студентам за участь у національному страйку. До цього з закликом до масових відрахувань виступив особисто президент Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.

26 жовтня акції протесту розпочалися в низці білоруських вишів. Зокрема, в них беруть участь студенти з Білоруського державного університету (БДУ), Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки (БГУИР), Білоруського національного технічного університету (БНТУ) і Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ).