  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лукашенко звинуватив Польщу і Литву у фінансуванні страйків у Білорусі

    • Розсилка
    26 жовтня в Білорусі почався всенародний страйк - Лукашенко звинуватив Польщу і Литву у фінансуванні страйків у Білорусі
    26 жовтня в Білорусі почався всенародний страйк

    За словами Лукашенка, учасники страйку на заводах нібито проплачені

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу і Литву у фінансуванні страйків.

    Про це він заявив в ході наради, пише «Риа Новости».

    За його словами, найбільш активні учасники страйку нібито отримують фінансування з-за кордону.

    «Не хочуть робітники працювати – не треба. Але їх одиниці, які не хочуть. Звільніть іншу частину трудящих, які хочуть працювати», – заявив Лукашенко.

    Він запевнив учасників наради, що учасники страйку на заводах нібито проплачені.

    «Їм досі платять з Польщі, Литви», – сказав Лукашенко.

    Нагадаємо, Лукашенко вимагає відправити «в армію або на вулицю» студентів, які беруть участь у протестах.

    Зазначимо, 26 жовтня в країні почався всенародний страйк. Під час протестів силовики розганяли мітингувальників, кидали світлошумові гранати і використовували гумові кулі.

    Нагадаємо, Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

    У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.

    Білорусь Польща Олександр Лукашенко завод протест Литва фінансування президент страйк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies