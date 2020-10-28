Лукашенко звинуватив Польщу і Литву у фінансуванні страйків у Білорусі



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26 жовтня в Білорусі почався всенародний страйк

За словами Лукашенка, учасники страйку на заводах нібито проплачені

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу і Литву у фінансуванні страйків.

Про це він заявив в ході наради, пише «Риа Новости».

За його словами, найбільш активні учасники страйку нібито отримують фінансування з-за кордону.

«Не хочуть робітники працювати – не треба. Але їх одиниці, які не хочуть. Звільніть іншу частину трудящих, які хочуть працювати», – заявив Лукашенко.

Він запевнив учасників наради, що учасники страйку на заводах нібито проплачені.

«Їм досі платять з Польщі, Литви», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко вимагає відправити «в армію або на вулицю» студентів, які беруть участь у протестах.

Зазначимо, 26 жовтня в країні почався всенародний страйк. Під час протестів силовики розганяли мітингувальників, кидали світлошумові гранати і використовували гумові кулі.

Нагадаємо, Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.