Лукашенко звинуватив Польщу і Литву у фінансуванні страйків у Білорусі
За словами Лукашенка, учасники страйку на заводах нібито проплачені
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу і Литву у фінансуванні страйків.
Про це він заявив в ході наради, пише «Риа Новости».
За його словами, найбільш активні учасники страйку нібито отримують фінансування з-за кордону.
«Не хочуть робітники працювати – не треба. Але їх одиниці, які не хочуть. Звільніть іншу частину трудящих, які хочуть працювати», – заявив Лукашенко.
Він запевнив учасників наради, що учасники страйку на заводах нібито проплачені.
«Їм досі платять з Польщі, Литви», – сказав Лукашенко.
Нагадаємо, Лукашенко вимагає відправити «в армію або на вулицю» студентів, які беруть участь у протестах.
Зазначимо, 26 жовтня в країні почався всенародний страйк. Під час протестів силовики розганяли мітингувальників, кидали світлошумові гранати і використовували гумові кулі.
Нагадаємо, Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.
У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.