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    Лукашенко звинуватив Дуду у фальсифікації виборів у Польщі

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    Олександр Лукашенко:&nbsp;Дуда переміг в Польщі, сфальсифікувавши вибори - Лукашенко звинуватив Дуду у фальсифікації виборів у Польщі
    Олександр Лукашенко: Дуда переміг в Польщі, сфальсифікувавши вибори
    Президент Республіки Білорусь

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент Польщі Анджей Дуда виграв вибори завдяки фальсифікаціям.

    За словами Лукашенка, «Дуда хотів влаштувати у Білорусі заколот, але отримав смуту у власній країні».

    «Дуда переміг в Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. Сфальсифікував. І звідти все почалося. Вони хотіли стрілки перевести на нас», – цитує Лукашенка БЕЛТА.

    12 липня у Польщі відбулися президентські вибори на яких переміг чинний голова держави Анджей Дуда, за нього проголосував 51,03% виборців. 

    У жовтні Польщу сколихнули масові протести через рішення Конституційного суду заборонити аборти у країні.

    Вибори президента Білорусі відбулися на початку серпня, згідно з їх результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко, який є незмінним лідером держави вже 26 років. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів.  Протестувальники вимагають, щоб Лукашенко склав повноваження та призначив перевибори.

    Лідерка опозиції Світлана Тихановська у серпні виїхала до Литви, де 13 жовтня оголосила ультиматум Лукашенкові. За словами Тихановської, Лукашенко має 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

    Дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.

    Білорусь Польща Олександр Лукашенко Анджей Дуда
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