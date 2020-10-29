Лукашенко звинуватив Дуду у фальсифікації виборів у Польщі



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Олександр Лукашенко: Дуда переміг в Польщі, сфальсифікувавши вибори Президент Республіки Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент Польщі Анджей Дуда виграв вибори завдяки фальсифікаціям.

За словами Лукашенка, «Дуда хотів влаштувати у Білорусі заколот, але отримав смуту у власній країні».

«Дуда переміг в Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. Сфальсифікував. І звідти все почалося. Вони хотіли стрілки перевести на нас», – цитує Лукашенка БЕЛТА.

12 липня у Польщі відбулися президентські вибори на яких переміг чинний голова держави Анджей Дуда, за нього проголосував 51,03% виборців.

У жовтні Польщу сколихнули масові протести через рішення Конституційного суду заборонити аборти у країні.

Вибори президента Білорусі відбулися на початку серпня, згідно з їх результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко, який є незмінним лідером держави вже 26 років. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Протестувальники вимагають, щоб Лукашенко склав повноваження та призначив перевибори.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська у серпні виїхала до Литви, де 13 жовтня оголосила ультиматум Лукашенкові. За словами Тихановської, Лукашенко має 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

Дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.