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    Лукашенко ввів штрафи за біло-червоні прапори

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    Нові штрафи введуть з 1 березня 2021 року - Лукашенко ввів штрафи за біло-червоні прапори
    Нові штрафи введуть з 1 березня 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    За вивішування біло-червононого прапору штрафуватимуть на 580 білоруських рублів (близько 7 250 грн)

    Керівник Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з якими за використання забороненої символіки громадянам будуть виписувати великі штрафи. Про це в четвер, 14 січня, повідомляє Sputnik Білорусь з посиланням на адміністрацію глави держави.

    Зазначається, що за вивішування біло-червоно-білих прапорів і відповідної протестної атрибутики жителів країни штрафуватимуть на 580 білоруських рублів (близько 7 250 грн).

    «Для юридичних осіб ця сума встановлена в кілька разів вище ─ 1 740 білоруських рублів (близько 21 750 грн)», – йдеться у повідомленні.

    Наголошується, шо нові заходи адміністративної відповідальності будуть застосовуватися з 1 березня.

    Поправки були розроблені адміністрацією президента. Новий Кодекс позиціонується як такий, що має «попереджувальний та профілактичний» характер роботи з правопорушеннями.

    Як повідомлялося 10 січня, у Білорусі поновилися акції протесту, є затримані.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко прапор штраф
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