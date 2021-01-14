Лукашенко ввів штрафи за біло-червоні прапори

Нові штрафи введуть з 1 березня 2021 року

За вивішування біло-червононого прапору штрафуватимуть на 580 білоруських рублів (близько 7 250 грн)

Керівник Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з якими за використання забороненої символіки громадянам будуть виписувати великі штрафи. Про це в четвер, 14 січня, повідомляє Sputnik Білорусь з посиланням на адміністрацію глави держави.

Зазначається, що за вивішування біло-червоно-білих прапорів і відповідної протестної атрибутики жителів країни штрафуватимуть на 580 білоруських рублів (близько 7 250 грн).

«Для юридичних осіб ця сума встановлена в кілька разів вище ─ 1 740 білоруських рублів (близько 21 750 грн)», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, шо нові заходи адміністративної відповідальності будуть застосовуватися з 1 березня.

Поправки були розроблені адміністрацією президента. Новий Кодекс позиціонується як такий, що має «попереджувальний та профілактичний» характер роботи з правопорушеннями.

Як повідомлялося 10 січня, у Білорусі поновилися акції протесту, є затримані.