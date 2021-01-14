Відсьогодні бізнес штрафуватимуть за відсутність масок у клієнтів

Маску необхідно носити за всіма правилами: вона має закривати ніс і рот

За відсутність маски у клієнта власник закладу може сплатити штраф до 5100 грн

Сьогодні в Україні набирає чинності закон, який запроваджує штрафи для власників бізнесу, установ і організацій за те, що їхні відвідувачі не носять захисні маски.

Як повідомляв «Главком», документ напередодні був опублікований у газеті Верховної Ради «Голос України».

Згідно із законом, за допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно, або невжиття заходів щодо перебування людини в громадських місцях без такого засобу індивідуального захисту вводиться штраф – від 3 400 до 5 100 грн.

Відповідно до закону, маска повинна бути розташована на обличчі, а не на підборідді, шиї або ще де-небудь. У разі порушення цього правила відвідувачам потрібно зробити усне зауваження про необхідність надіти засіб індивідуального захисту. Також допустимими заходами вважаються припинення обслуговування відвідувачів без масок і виклик представника Національної поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення.

Передбачені також відповідні штрафи на період дії карантину за неносіння масок працівниками підприємств або безпосередньо фізичною особою-підприємцем.

Зазначимо, що маску необхідно носити за всіма правилами.

Крім того, восени 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить штрафи за відмову носити медичну маску або респіратор в громадських місцях. Суми штрафів становлять від 170 до 250 грн.

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