Україна без відома МЗС вступила в переговори з режимом Лукашенка щодо купівлі струму, – нардеп

«Так хто ж тоді в нашій країні контрагент Лукашенка, може це прем’єр Шмигаль?», – задається питанням Гончаренко

За словами Гончаренка, з початку року Україна заплатила Білорусі за атомну енергію уже більше 20 млн гривень

Міністерство енергетики Білорусі повідомило про успішні переговори з урядом України щодо співпраці в енергетичній сфері й закупівлі струму з Білоруської АЕС.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Вчора Міністерство енергетики режиму Лукашенка на весь світ похизувалося «міжвідомчими переговорами про співпрацю в енергетичній сфері» з Україною і поставками в нашу країну їх електроенергії. У мене питання, хто це в уряді чи в Україні вирішив вести «міжвідомчі переговори про співпрацю» з міністрами тирана і узурпатора Лукашенко?», – повідомив Гончаренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

При цьому, буквально за кілька годин до заяви Міненерго Білорусі, у українському МЗС повідомили, що їм не відомо ні про які переговори з білоруськими чиновниками щодо імпорту струму.

«Так хто ж тоді в нашій країні контрагент Лукашенка, може це прем’єр Шмигаль?», – задається питанням Гончаренко.

За його словами, з початку року Україна заплатила Білорусі за атомну енергію уже більше 20 млн гривень.

«І ці гроші або пішли в Росію, яка її будувала, або що гірше на утримання ОМОНу для придушення протестів. Весь цивілізований світ відмовився мати справу з білоруським диктатором, і лише Україна проводить «міжвідомчі переговорами про співпрацю», – підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, з 3 січня поставки білоруської атомної електроенергії в Україні почали з три компанії – «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука, «Донбасенерго» Максима Єфімова і «ЕРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р Тоді в загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт годин.

Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, склали від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт також спровокував найбільший за всю історію країни криза на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлю струму у Росії, 95% українських шахт навесні 2020 р вимушені були зупинитися.