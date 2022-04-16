Львівщина попрощалася з екіпажем героїв-вертолітників (фото)

Бойовий шлях Олександра Григор’єва проліг через Конго і зону ООС

В суботу, 16 квітня, у Бродах на Львівщині поховали екіпаж вертолітників армійської вертольотної бригади, які загинули 28 лютого під час бойового польоту під Києвом. Серед них - Олександр Григор'єв, льотчик-штурман Василь Гнатюк, бортовий авіаційний технік Дмитро Нестерук.

Про захисників столиці розповів у своєму блозі офіцер-пілот Василь Мулік.

«Колись давно - ще на «абітурі» - до нього (Олександра Григор'єва) пристало прізвисько «Шумахер» - через футболку, любов до «Формули-1» та зайняття велоспортом…

Ми знайомі вже двадцять два роки. Разом вчилися у нашому льотному університеті, разом літали, разом моталися по аеродромах-полігонах-навчаннях. Разом намотували гвинтокрилі кілометри над ліберійськими джунглями та узбережжям атлантики. Змінювали один одного у африканських місіях-ротаціях.

Ми близькі друзі. Більше, ніж друзі. Я хрестив його сина, він хрестив мою доньку.

Шумахер - профі. Найвищої проби професіонал. Талант. Інструктор. Він - один з дуже небагатьох українських вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкану Ньямлагіра у Конго», - написав Мулік.

Він повідомив, що Шумахер загинув 28 лютого під час бойового польоту під Києвом.

«Я зміг вийти, Сашко - на жаль, ні. Працювали парою, я - ведучий, Шумахер - ведений. Раптово, з-за лісу вискочили на **банів і зходу як слід ввалили їм. Але - і у відповідь отримали - і сильно. Дуже сильно. Критично. Ми вже відходили - хоч і суттєво пошкоджені обоє, але - на куражі, на адреналіні - весело гарчали один одному в ефір. А хвилини за три Шумахер замовк, зник з ефіру. І докричатися до нього я не зміг. І знайти його борт - не зміг", - зазначив Мулік.

У Григор'єва залишилася дружина та син. Разом з ним загинув екіпаж: льотчик-штурман Василь Гнатюк, бортовий авіаційний технік Дмитро Нестерук.

«Більше ніж місяць потому - коли ця територія була звільнена - я зміг виїхати на місце катастрофи, знайти та привезти екіпаж Шумахера додому. Хоча ні - не «я». Я був не один», - написав Мулік і додав, що йому допомагала команда.

«Всі троє - поруч. Екіпаж. Назавжди. Вічного польоту, брате», - додав він.