Комбат чеченських добровольців: росіяни намагатимуться взяти Київ будь-якою ціною

Командир батальйону ім. Шейха Мансура вважає, що армія РФ не зможе змиритися з поразкою

Командир чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, що воює на боці України з 2014 року, Муслім Чеберлоєвський вважає, що росіяни не відмовилися від намірів взяти Київ. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому»

«Я думаю, що від Києва вони не відмовилися. З такою ганьбою вони просто так не змиряться. Хоча нормальні люди могли би і змиритися: не потягнули, то нічого. Але Путін і його команда кровожерливі, підлі, у них немає нічого людського. Вони будуть пробувати взяти Київ будь-якою ціною», – переконаний Чеберлоєвський.

Якщо навіть наземними операціями у російських військ не вийде, спробують обстрілювати здалеку ракетами, бомбити, вважає командир батальйону.

На його думку, друга фаза війни може стати більш кровопролитною.

Чеберлоєвський не виключає, що на якийсь час росіяни залишать спроби взяти Київ і укріплюватимуться на захоплених територіях: Донбас, Бердянськ, Мелітополь.

«Або почнуть діяти жорсткіше. Того, що ми пройшли за дві чеченські війни, коли вони розбомбили увесь Грозний і усю Чечню, на території України ще не було. Єдине, що можна з цим порівняти – Маріуполь і Харків. Росіяни нічого чітко не планують, не жаліють своїх солдатів, їхнє командування ставиться до них так само, як і до супротивника. Безжалісно кидають у найбезглуздіші операції, знаючи наперед, що їх всіх там знищать. Така стратегія – завалити супротивника своїми трупами і грудами металу. На це в них розрахунок», – розповів командир чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії погрожує завдати удари по Києву.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що жителям столиці, що виїхали з міста, ще зарано масово повертатися додому, оскільки сьогоднішня загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці.