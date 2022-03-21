  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Їдкий дим знову окутав Київ

    Їдкий дим знову окутав Київ

    Причини задимлення столиці наразі невідомі

    У понеділок, 21 березня, у Києві відчувається сильний запах гару. Їдкий дим окутав столицю. Про це повідомляють мешканці міста.

    Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України стан повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

    Карта забруднення повітря в Києві в реальному часі

    Карта забруднення повітря в Києві в реальному часі

    Про причини гару в столиці поки що невідомо.

    Нагадаємо, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.

    Згодом у ДСНС пояснили, що смог, який накрив столицю України та Київську область з ночі, пов’язаний з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

    Як повідомлялося, 20 березня близько 14 години внаслідок обстрілу снаряд потрапив у житловий будинок у Святошинському районі Києва. Виникла пожежа в будинку.

    Також увечері 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва.

    Внаслідок ворожого обстрілу сталось загорання на парковці та у торговому центрі, загинули чотири людини, одна травмована.


    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Їдкий дим знову окутав Київ