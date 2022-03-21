Їдкий дим знову окутав Київ

Причини задимлення столиці наразі невідомі

У понеділок, 21 березня, у Києві відчувається сильний запах гару. Їдкий дим окутав столицю. Про це повідомляють мешканці міста.

Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України стан повітря «нездоровий» або «нездоровий для чутливих груп».

Карта забруднення повітря в Києві в реальному часі

Про причини гару в столиці поки що невідомо.

Нагадаємо, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.

Згодом у ДСНС пояснили, що смог, який накрив столицю України та Київську область з ночі, пов’язаний з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

Як повідомлялося, 20 березня близько 14 години внаслідок обстрілу снаряд потрапив у житловий будинок у Святошинському районі Києва. Виникла пожежа в будинку.

Також увечері 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва.

Внаслідок ворожого обстрілу сталось загорання на парковці та у торговому центрі, загинули чотири людини, одна травмована.



