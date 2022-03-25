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    Окупанти обстріляли Калинівку на Київщині: є загиблі та поранені

    Окупанти обстріляли Калинівку на Київщині - Окупанти обстріляли Калинівку на Київщині: є загиблі та поранені
    Окупанти обстріляли Калинівку на Київщині
    фото: facebook.com/pol.kyivregion

    В результаті обстрілу троє людей отримали поранення, є загиблі

    24 березня російські окупанти обстріляли селище міського типу Калинівка поблизу Василькова Київської області. Про це повідомила пресслужба поліції області.

    У поліції області повідомили, що в результаті обстрілу троє людей отримали поранення, є загиблі.

    Також окупанти обстрілювали Нові та Старі Петрівці у Вишгородському районі – пошкоджено готельний комплекс.

    24 березня Росія також обстріляла з тяжкої артилерії околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, попередньо ніхто не постраждав.

    Тривають бойові дії в Бучанскому районі. Поліцейські фіксують наслідки артилерійських ударів окупанта.

    На Фастівщині російські війська продовжують поодинокі обстріли села Ясногородка. Поліцейські на місці, підтримують місцевих жителів та передають гуманітарну допомогу, продукти харчування та речі першої необхідності тих, хто лишився в зоні бойових дій.

    Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 24 березня обстріляли населені пункти Луганщини, наносячи авіаудари та скинувши фосфорні бомби. Внаслідок дій ворога загинуло четверо людей, серед яких діти.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Калинівку на Київщині: є загиблі та поранені