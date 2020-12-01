Львівська облрада обрала головою депутата з «Європейської солідарності»

Головою Львівської обласної ради стала Ірину Гримак

Львівська обласна рада сьогодні, 1 грудня, обрала головою депутата з «Європейської солідарності» Ірину Гримак. Про це йдеться на сайті «Європейської солідарності».

Зазначається, що «за» Ірину Гримак проголосували 61 з 82 депутатів.

«У бюлетені для голосування також було внесено прізвище депутата від ВО «Свобода» Йосифа Ситника. Кандидатуру Ситника пітримали п’ять депутатів, 13 депутатів проголосували проти всіх і три бюлетені були пошкоджені», ─ йдеться у повідомленні.

До відома, Ірина Гримак в 2015-2019 рр. обіймала посаду заступника голови Львівської ОДА, перед тим пятнадцять років працювала на керівних посадах у Львівській міськраді. У 2018 році заступниця голови Львівської ОДА Ірина Гримак задекларувала 444 тис грн доходу та 310 тис грн готівки.

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, Львівська облрада проводить установче засідання. Голова Львівської ОДА Максим Козицький обраний головою фракції партії «Слуга народу» у Львівській облраді.

Як повідомлялося, «Євроcолідарність» запропонувала патріотичним політсилам створити більшість у Львівській облраді.

До Львівської облради пройшли дев'ять партій. Перше місце на виборах до Львівської обласної ради посіла «Європейська солідарність», яка набрала 30,82% голосів.

На другому місці партія «Слуга народу» - 9,4%, «Самопоміч» - 8,71%, ВО «Батьківщина» - 7,39%, «Голос» - 6,56%, ВО «Свобода» - 6,05%, Народний рух України - 5,8%, Українська галицька партія - 5,66%, «За майбутнє» - 5,24%.

Загалом у голосуванні на виборах до обласної ради 25 жовтня взяли участь 772616 виборців.



