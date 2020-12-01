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    Львівська облрада обрала головою депутата з «Європейської солідарності»

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    Ірина Гримак в 2015-2019 рр. обіймала посаду заступника голови Львівської ОДА - Львівська облрада обрала головою депутата з «Європейської солідарності»
    Ірина Гримак в 2015-2019 рр. обіймала посаду заступника голови Львівської ОДА

    Головою Львівської обласної ради стала Ірину Гримак

    Львівська обласна рада сьогодні, 1 грудня, обрала головою депутата з «Європейської солідарності» Ірину Гримак. Про це йдеться на сайті  «Європейської солідарності».

    Зазначається, що «за» Ірину Гримак проголосували 61 з 82 депутатів.

    «У бюлетені  для голосування також було внесено прізвище депутата від ВО «Свобода» Йосифа Ситника. Кандидатуру Ситника пітримали п’ять депутатів, 13 депутатів проголосували проти всіх і три бюлетені були пошкоджені», ─ йдеться у повідомленні.

    До відома, Ірина Гримак в 2015-2019 рр. обіймала посаду заступника голови Львівської ОДА, перед тим  пятнадцять років працювала на керівних посадах у Львівській міськраді. У 2018 році заступниця голови Львівської ОДА Ірина Гримак задекларувала 444 тис грн доходу та 310 тис грн готівки.

    Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, Львівська облрада проводить установче засідання. Голова Львівської ОДА Максим Козицький обраний головою фракції партії «Слуга народу» у Львівській облраді.

    Як повідомлялося, «Євроcолідарність» запропонувала патріотичним політсилам створити більшість у Львівській облраді.

    До Львівської облради пройшли дев'ять партій. Перше місце на виборах до Львівської обласної ради посіла «Європейська солідарність», яка набрала 30,82% голосів.

    На другому місці партія «Слуга народу» - 9,4%, «Самопоміч» - 8,71%, ВО «Батьківщина» - 7,39%, «Голос» - 6,56%, ВО «Свобода» - 6,05%, Народний рух України - 5,8%, Українська галицька партія - 5,66%, «За майбутнє» - 5,24%.

    Загалом у голосуванні на виборах до обласної ради 25 жовтня взяли участь 772616 виборців.


    Теги: Батьківщина Європейська солідарність вибори Львівщина Свобода партії Народний Рух партія Слуга народу За майбутнє
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