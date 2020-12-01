  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині чоловік помер під колесами снігоприбиральної машини

    • Розсилка
    У поліції кажуть, що чоловік перед наїздом&nbsp;<span>лежав на дорозі&nbsp;</span> - На Львівщині чоловік помер під колесами снігоприбиральної машини
    У поліції кажуть, що чоловік перед наїздом лежав на дорозі 
    Фото: Нацполіція

    Трагедія сталась близько 4 ранку

    У ніч на 1 грудня, в одному з сіл Жовківського району водій снігоприбирального автомобіля наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі. Потерпілий помер на місці. Трагедія сталась близько 4 ранку.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

    «Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 1 грудня, близько четвертої години ранку в одному з сіл Жовківського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля МАЗ, 32-річний мешканець району, який прибирав сніг, скоїв наїзд на місцевого жителя віком 30 років, який лежав на проїзній частині. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», - повідомила поліція.

    За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Правоохоронці встановлюють обставини події

    Теги: трагедія Львівщина водій поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies