На Львівщині чоловік помер під колесами снігоприбиральної машини

У поліції кажуть, що чоловік перед наїздом лежав на дорозі

Трагедія сталась близько 4 ранку

У ніч на 1 грудня, в одному з сіл Жовківського району водій снігоприбирального автомобіля наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі. Потерпілий помер на місці. Трагедія сталась близько 4 ранку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 1 грудня, близько четвертої години ранку в одному з сіл Жовківського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля МАЗ, 32-річний мешканець району, який прибирав сніг, скоїв наїзд на місцевого жителя віком 30 років, який лежав на проїзній частині. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», - повідомила поліція.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події