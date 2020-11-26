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    «Євроcолідарність» пропонує патріотичним політсилам створити більшість у Львівській облраді

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    Голова Львівської територіальної організації партії &laquo;Європейська солідарність&raquo;&nbsp;Олег Синютка - «Євроcолідарність» пропонує патріотичним політсилам створити більшість у Львівській облраді
    Голова Львівської територіальної організації партії «Європейська солідарність» Олег Синютка

    До Львівської облради пройшли дев'ять партій, «ЄС» пропонує об'єднатися сімом

    Партія «Європейська солідарність» запропонувала іншим політичним силам створити патріотичну більшість у Львівській обласній раді. Відповідний меморандум опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook народний депутат, голова Львівської територіальної організації партії Олег Синютка.

    «Європейська солідарність» запропонувала «Самопомочі», «Свободі», «Голосу», «Батьківщині», Народному рухові України, Українській галицькій партії створити більшість у Львівській обласній раді.

    Переконаний, що це конкретний приклад реалізації плану об‘єднання проукраїнських сил як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні», – наголосив Олег Синютка.

    «Місцеві вибори відкрили перед Україною шанс продовжити розбудову держави, в умовах завершення реформи децентралізації, спираючись на найкращий європейський досвід розвитку територіальних громад та продовжуючи послідовний вектор руху нашої держави, спрямований на членство в Європейському Союзі та НАТО», – йдеться у документі.

    «Настав час кардинальних змін у підходах до політики й управління державою та власними громадами. А те, чи використаємо можливість побудувати нову Україну, залежить винятково від нас. Ми, представники політичних сил, які отримали своє представництво в Львівській обласній раді, націлені на реалізацію шансу, що постав перед Україною. Ми усвідомлюємо складність викликів, які сьогодні стоять перед державою та Львівщиною. Нас має об’єднати спільна програма їх вирішення і ми зробимо все, щоб виправдати надії мешканців Львівщини на позитивні зміни у області», – наголошує меморандум.

    Серед пріоритетів – викорінення корупціїзаходи боротьби з епідемією коронавірусу, максимальна підтримка сильних самоврядних громад, відновлення економіки, яку обвалила недолуга політика центральної влади, спеціальні програми соціального захисту, розвиток туризму, спорту, якісна освіта, будівництво житла для ветеранів АТО/ООС та родин загиблих воїнів, співпраця і розвиток громдянського суспільства. А також підтримка проектів, спрямованих на збереження культури українських Карпат, підтримка гірських територій.

    «Ми відкриті до співпраці з усіма політичними силами та депутатами, які поділяють проголошені нами принципи і програму діяльності та готові взяти участь у формуванні стабільної  більшості в Львівській обласній раді», – наголошують у «Європейській солідарності».

    Нагадаємо, що до Львівської облради пройшли дев'ять партій. Перше місце на виборах до Львівської обласної ради посіла «Європейська солідарність», яка набрала 30,82% голосів.

    На другому місці партія «Слуга народу» - 9,4%, «Самопоміч» - 8,71%, ВО «Батьківщина» - 7,39%, «Голос» - 6,56%, ВО «Свобода» - 6,05%, Народний рух України - 5,8%, Українська галицька партія - 5,66%, «За майбутнє» - 5,24%.

    Загалом у голосуванні на виборах до обласної ради 25 жовтня взяли участь 772616 виборців.

     

     

    Теги: Батьківщина Європейська солідарність вибори Львівщина Самопоміч депутат Свобода Меморандум партії політика Народний Рух партія Слуга народу За майбутнє
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