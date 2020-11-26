«Євроcолідарність» пропонує патріотичним політсилам створити більшість у Львівській облраді

До Львівської облради пройшли дев'ять партій, «ЄС» пропонує об'єднатися сімом

Партія «Європейська солідарність» запропонувала іншим політичним силам створити патріотичну більшість у Львівській обласній раді. Відповідний меморандум опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook народний депутат, голова Львівської територіальної організації партії Олег Синютка.

«Європейська солідарність» запропонувала «Самопомочі», «Свободі», «Голосу», «Батьківщині», Народному рухові України, Українській галицькій партії створити більшість у Львівській обласній раді.

Переконаний, що це конкретний приклад реалізації плану об‘єднання проукраїнських сил як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні», – наголосив Олег Синютка.

«Місцеві вибори відкрили перед Україною шанс продовжити розбудову держави, в умовах завершення реформи децентралізації, спираючись на найкращий європейський досвід розвитку територіальних громад та продовжуючи послідовний вектор руху нашої держави, спрямований на членство в Європейському Союзі та НАТО», – йдеться у документі.

«Настав час кардинальних змін у підходах до політики й управління державою та власними громадами. А те, чи використаємо можливість побудувати нову Україну, залежить винятково від нас. Ми, представники політичних сил, які отримали своє представництво в Львівській обласній раді, націлені на реалізацію шансу, що постав перед Україною. Ми усвідомлюємо складність викликів, які сьогодні стоять перед державою та Львівщиною. Нас має об’єднати спільна програма їх вирішення і ми зробимо все, щоб виправдати надії мешканців Львівщини на позитивні зміни у області», – наголошує меморандум.

Серед пріоритетів – викорінення корупції, заходи боротьби з епідемією коронавірусу, максимальна підтримка сильних самоврядних громад, відновлення економіки, яку обвалила недолуга політика центральної влади, спеціальні програми соціального захисту, розвиток туризму, спорту, якісна освіта, будівництво житла для ветеранів АТО/ООС та родин загиблих воїнів, співпраця і розвиток громдянського суспільства. А також підтримка проектів, спрямованих на збереження культури українських Карпат, підтримка гірських територій.

«Ми відкриті до співпраці з усіма політичними силами та депутатами, які поділяють проголошені нами принципи і програму діяльності та готові взяти участь у формуванні стабільної більшості в Львівській обласній раді», – наголошують у «Європейській солідарності».

Нагадаємо, що до Львівської облради пройшли дев'ять партій. Перше місце на виборах до Львівської обласної ради посіла «Європейська солідарність», яка набрала 30,82% голосів.

На другому місці партія «Слуга народу» - 9,4%, «Самопоміч» - 8,71%, ВО «Батьківщина» - 7,39%, «Голос» - 6,56%, ВО «Свобода» - 6,05%, Народний рух України - 5,8%, Українська галицька партія - 5,66%, «За майбутнє» - 5,24%.

Загалом у голосуванні на виборах до обласної ради 25 жовтня взяли участь 772616 виборців.