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    Новообрана Київрада зібралась на перше засідання

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    Перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання - Новообрана Київрада зібралась на перше засідання
    Перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання
    Фото: скріншот відео

    Міський голова та 120 нових депутатів отримують свої посвідчення

    Сьогодні, 1 грудня, о 12:00 розпочалося перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання.

    Голова територіальної виборчої комісії оголосила результати виборів міського голови та депутатів Київської міської ради.

    Міський голова та 120 обранців отримують свої посвідчення і розпочнуть роботу.

    У зв’язку з обмежувальними заходами, доступ громадськості та представників засобів масової інформації до КМР не передбачено.

    Засідання відбувається у будівлі Київради за адресою: вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, Зала засідань.

    Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори в Україні. За їхніми результатами до Київради пройшли сім партій

    • «Європейська солідарність» - 20,52%
    • «Удар» - 19,98%
    • «Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%
    • ОПЗЖ – 7,81%
    • «Слуга народу» - 7,53%
    • «Батьківщина» - 7,49%,
    • «Голос» - 5,97%.

    Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав новообраних депутатів Київради налаштуватися на конструктивну співпрацю, адже доведеться в стислі терміни ухвалювати бюджет столиці на наступний рік.

    Теги: Київ Київрада вибори депутат
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